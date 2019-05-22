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Гагарина откровенно об интиме с Фадеевым

Максим Фадеев и Полина Гагарина. Фото: Дни.ру
Полина Гагарина прокомментировала свои отношения с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. Популярная певица однозначно высказалась по поводу интима между ними.
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Полина Гагарина получила популярность после участия в телепроекте "Фабрика звезд". Однако когда шоу закончилось, пропала и певица. Тогда ходили упорные слухи, будто молодой артистке "перекрыл кислород" влиятельный музыкальный продюсер Максим Фадеев. Якобы Полина Гагарина отказала ему в интимной близости и такого унижения тот простить ей не смог.

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Полина Сергеевна Гагарина Певица

Об отношениях с продюсером рассказала сама артистка. "Да, Макс проявлял ко мне мужской интерес. Но он человек конкретный. У нас состоялся разговор на эту тему. Фадеев поставил вопрос так: "Или да, или нет". Я ответила: "Нет". Он сказал: "Понял. Спасибо!" – цитирует Полину Гагарину "Экспресс газета".

По словам исполнительницы, Максим Фадеев "никогда никого не уговаривает". Также не было и мести с его стороны. "После "Фабрики" я пошла учиться на актрису, где познакомилась с будущим мужем Петром Кисловым, родила от него сына. В то время мне было не до сцены", – объяснила певица.

К слову, в браке с актером Полина Гагарина пробыла недолго. Их союз распался вскоре после регистрации. Однако они сумели сохранить достойные отношения: Полина дала возможность видеться Петру с их сыном Андреем в любое время.

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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Сейчас Гагарина состоит в браке с модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Не так давно артистка подарила ему дочь Мию. Певица тщательно скрывала беременность, даже отказалась от выступлений. Недавно в интервью Полина призналась, что очень переживала из-за фигуры. Дело в том, что за первую беременность она умудрилась набрать более 20 килограммов. Впрочем, после рождения наследницы Полина Гагарина быстро пришла в форму благодаря спорту и правильному питанию.

Автор: Наталья Аряева22 мая 2019, 16:42
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