Стриженова согласилась быть донором "промокашки" Успенской
"Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть. Требования: 1. Красота (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) 2. Ум 3. Талант 4. Здоровье 5. Доброта 6. Честность Так что, друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом 😉 P.S. Интим не предлагать", – такой пост оставила в Instagram 65-летняя Любовь Успенская.
Можно только представить, как сенсационно это заявление прозвучало для поклонников артистки и журналистов. Интересно, что одной из первых на призыв королевы шансона отреагировала Александра Стриженова, внучка легендарного артиста Олега Стриженова. Женщина на протяжении многих лет работает суррогатной мамой, а также участвует в различных телевизионных программах, где предстает в разных амплуа.
"Здравствуйте. Я готова. Внучка Марианы и Олега Стриженовых – гены хорошие", – обратилась к Любови Успенской Александра Стриженова. Пока не известно, увидела ли ее ответ артистка, а если да – то что ответила. Ранее певица дерзко ответила все критикам: "Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?"
Шквал негатива обрушился на Любовь Успенскую после того, как в эфир вышел новый выпуск шоу Насти Ивлеевой Agentshow, в котором королева шансона без стеснения говорила о "сисечках" и "курносых сосках", импотентах и расстреле, свидетелем которого она стала. А известный блогер Лена Миро и вовсе назвала Любовь Успенскую "промокашкой".
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