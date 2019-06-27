"Буду давать только за деньги": 65-летняя Успенская о связи с импотентами
На портале Super.ru появилось минутное видео разговора в машине королевы шансона и телеведущей Насти Ивлеевой. Говорят они на очень откровенные, "жаркие", темы!
Мужиков, судя по диалогу, Успенская считает козлами и учит молодежь, как нужно себя с ними вести. Мол, стоит сказать: "С сегодняшнего дня, дорогой, я только за деньги тебе даю, пожалуйста, выписывай чеки!" Тем более, сильных в мужском плане самцов почти не осталось. "Члены бывают маленькие и средние, а больших не бывает, – со знанием дела размышляет певица. – К тому же сегодня мужчины – импотенты. У меня много знакомых, которые от этого страдают. По моей статистке, восемь импотентов, а два – это уже хорошо. Хотя есть мужчины, которые считают, что "на полшестого" – это уже роскошь".
Оценила 65-летняя Люба-Любонька и красоту 28-летней Насти Ивлеевой. Она полезла к ней под блузку со словами восторга.
"У тебя красивые сисечки, ходи всегда без бюстгальтера!" – уверенно заявила она.
В конце столь интимного диалога 65-летняя Успенская заявила: "Самое главное, чтобы соски были красивые! Они должны быть розовые и такие, курносые!"
Такими откровениями артистка шокировала фанатов с особо нестабильной психикой и нежной душевной организацией. Она почувствовала себя настолько раскрепощенно, что не стеснялась рассуждать на всю страну об интиме и делиться своими секс-секретами.
Напомним, Успенская впервые вышла замуж в 17-летнем возрасте за Виктора Шумиловича, их двое сыновей-близнецов умерли. Ее второй муж – Юрий Успенский. Третий муж – Владимир Францевич Лисица. Четвертый муж – Александр Плаксин, бизнесмен, в браке с ним артистка с 1989 года. Дай бог не последний, как говорится.
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