Успенская попала под жуткий обстрел
Любовь Успенская стала очередным звездным гостем YouTube-шоу Насти Ивлеевой AGENTSHOW. 65-летняя исполнительница откровенно рассказала о том, как непросто складывалась ее карьера. До того как прославиться, она пела в ресторанах Кисловодска, Еревана, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Успенская жила в эмиграции и настоящую славу приобрела в лихие 90-е. С тех пор почти каждый год исполнительница получает премию "Шансон года" и считается королевой этого жанра.
Однажды артистка попала под обстрел. Она приехала петь на день рождения и даже представить не могла, как печально закончится этот праздник. "После дня рождения на наших глазах шестерых расстреляли. Трупы я видела на снегу... Там была борьба за власть, группировки... Я не знаю, кто его расстрелял, но то, что он кому-то мешал... Охрану тоже расстреляли. Я видела, в меня не попали. Я думаю, плохо стреляли", – рассказала Любовь Успенская.
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Друзья, вы в курсе что сегодня вышел невероятный выпуск #agentshow с моим участием?) Я была очень рада побывать в гостях у @_agentgirl_ , она оказалась очень близким по душе мне человеком, и я получила кайф от этих съёмок ���� Собственно это всё я к тому , что выпуск просто ЖАРА, всем смотреть❤️ Ссылка в описании☝�� #успенская #ивлеева #шоу #топ
Услышав эту страшную историю, ведущая Настя Ивлеева изменилась в лице. А недавно королева шансона снова "встретилась" с огнестрельным оружием. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Любовь Успенская сняла клип, в котором предстала в образе Бонни. "Нам привезли настоящее оружие. Я держала настоящий автомат. Мне очень понравилось! И не только мне", – сообщила популярная исполнительница.
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