"Вы не посещаете спортзал": Галкина пристыдили после видео из бассейна

Максим Галкин поделился в своем Instagram видео из бассейна. При этом подписчики обратили внимание, что телеведущий не в лучшей физической форме.

Телеведущий Максим Галкин выкупал пятилетних близнецов Гарри и Лизу в бассейне. Веселым видео счастливый отец поделился с подписчиками. При этом Алла Пугачева в забавах не участвовала.

На ролике малыши надевают ласты и очки и уверенно погружаются в воду. Затем Максим придумал для двойняшек игру – он по очереди начал подкидывать их и бросать в бассейн. Близняшки пришли в восторг от такой забавы, а сам Галкин написал, что "подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду – лучшее упражнение для ВПП".

Многие подписчики пришли в восторг от ролика, отметив, что такие маленькие малыши и так бесстрашно погружаются в воду. Впрочем, нашлись и те, кто больше обратил внимание на молодого папу. Так, одна из подписчиц усомнилась, что телеведущий посещает спортзал. "Здравствуй Максим. Находясь в воде не сложно подымать тяжести, судя по всему вы не посещаете спортзал", – отметила она.

Другие возразили, что телеведущий и не позиционирует себя как тяжелоатлет. Впрочем, большинство все же интересовались, где же в этот момент была Алла Борисовна.