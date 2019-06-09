"Мама только одна": обнимающую свекровь Костенко упрекнули в лицемерии
Футболист вместе с семьей отправился на отдых. В Турцию Дмитрий Тарасов взял с собой маму, дочь от первого брака Ангелину, третью жену Анастасию Костенко и их совместную наследницу Милану.
Костенко опубликовала в своем Instagram новые снимки с отпуска. На одном из опубликованных фото Анастасия запечатлена в обнимку со свекровью.
"Знакомьтесь, моя вторая мамочка Оля", – подписала супруга Тарасова снимок.
Пользователи Сети тут же отметили, что мама у человека только одна, а свекровь может быть максимум близкой подругой. "А у меня есть только одна мама! Хоть есть и свекровь, да она хорошая, но мама только одна, все остальное лицемерие",– писала поклонница.
Подписчики вспомнили, что до Анастасии Костенко "мамой" свекровь называли две предыдущие жены спортсмена. Мол, для следующей супруги футболиста его родительница тоже будет самой близкой и любимой.
Между тем нашлись и те, кто встал на сторону модели. Интернет-обыватели вспомнили, что по традиции супруги должны называть родителей друг-друга мамой и папой.
"Почитайте историю наших предков, где говорится, мужчина забирает девушку в свою семью, которая ей становиться второй семьей. Не зря же на свадьбах спрашивают у молодоженов, кто для вас родители невесты (жениха) нужно отвечать мама и папа(орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – встала на сторону Анастасии Костенко обывательница.
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