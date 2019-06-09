Началова помогает снимать фильм о себе с того света
Продюсер заявил, что работа над биографической картиной уже началась. В ближайшее время выйдет первый трейлер фильма. По словам Андрея Загорского, Юлия Началова содействует съемкам с того света.
"То, что Юля действительно помогает в работе над картиной, понимают все. Я всегда мысленно обращаюсь к ней во время процесса и говорю: "Юля, пожалуйста, помоги, нам нужно отснять материал", – говорит продюсер.
Загорский отметил, что он просил у Юлии Началовой хорошую погоду. Андрей пришел на могилу певицы на Троекуровском кладбище и обратился к звезде. В итоге дождливое утро сменилось солнечным денем.
Андрей Загорский также отметил, что с родственниками Юлии Началовой удалось договориться. Ранее близкие звезды были против фильма.
"Неделю назад мы пообщались с Виктором Васильевичем и нашли определенный компромисс. Так что семья съемки одобрила. Когда мы начинали работать, было много высказываний о том, что родственники не хотят. Но я сразу сказал, что даже если мы не достигнем договоренности, фильм все равно выйдет", – отметил создатель картины.
Загорский поведал, что бюджет фильма о Юлии Началовой составляет около 60 миллионов рублей. Большую часть средств дали инвесторы, часть денег вложил сам Андрей.
"Юля предстанет в картине в трех возрастах: маленькая в районе 9-10 лет, когда она выиграла музыкальный конкурс. Также мы ее покажем в подростковом возрасте, во время записи главного хита "Герой моего романа" и, соответственно, – уже взрослую Юлю. Началову в подростковом возрасте будет играть внебрачная дочь Евгения Осина – Настя Годунова", - сообщил продюсер в интервью Nation News.
Певице не помогли даже верблюды
Шоумен заинтересовался историей провинциального педагога
Певица не хотела бы ничего менять в своем прошлом
Журналистка перешла красную черту
Популярные темы форума
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Можно ли убежать от темного прошлого?
Как понравиться мужу в постели?
Закрутила роман с турком, я замужем
Хочу уехать из России.
Должна ли я содержать мать?
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Хочу замуж
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
В каком возрасте мужик взрослеет?
Мужчина меня не уважает
Сделать аборт в тайне от мужа
Можно ли завидовать сестре родной?
марина рыгает на уроках и мешает мне
Хочет секс даже когда болею
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Прямолинейнвая подруга
Должен отслужить в армии
Отчим пристает . Что делать мне?
Разведенка с прицепом
Не обрадовался подарку
Зачем скрывать своих детей?
Двойная фамилия. Да или нет?
На западе мальчики одеваются, как девочки
Парень оказался извращенцем