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Началова помогает снимать фильм о себе с того света

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com.
Продюсер Андрей Загорский снимает фильм о певице. По его словам, Юлия Началова содействует съемкам.
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Продюсер заявил, что работа над биографической картиной уже началась. В ближайшее время выйдет первый трейлер фильма. По словам Андрея Загорского, Юлия Началова содействует съемкам с того света.

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"То, что Юля действительно помогает в работе над картиной, понимают все. Я всегда мысленно обращаюсь к ней во время процесса и говорю: "Юля, пожалуйста, помоги, нам нужно отснять материал", – говорит продюсер.

Загорский отметил, что он просил у Юлии Началовой хорошую погоду. Андрей пришел на могилу певицы на Троекуровском кладбище и обратился к звезде. В итоге дождливое утро сменилось солнечным денем.

Андрей Загорский также отметил, что с родственниками Юлии Началовой удалось договориться. Ранее близкие звезды были против фильма.

"Неделю назад мы пообщались с Виктором Васильевичем и нашли определенный компромисс. Так что семья съемки одобрила. Когда мы начинали работать, было много высказываний о том, что родственники не хотят. Но я сразу сказал, что даже если мы не достигнем договоренности, фильм все равно выйдет", – отметил создатель картины.

Загорский поведал, что бюджет фильма о Юлии Началовой составляет около 60 миллионов рублей. Большую часть средств дали инвесторы, часть денег вложил сам Андрей.

"Юля предстанет в картине в трех возрастах: маленькая в районе 9-10 лет, когда она выиграла музыкальный конкурс. Также мы ее покажем в подростковом возрасте, во время записи главного хита "Герой моего романа" и, соответственно, – уже взрослую Юлю. Началову в подростковом возрасте будет играть внебрачная дочь Евгения Осина – Настя Годунова", - сообщил продюсер в интервью Nation News.

Автор: Руслана Алексеева9 июня 2019, 12:00
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