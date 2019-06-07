Дети Пугачевой вооружились против брата
Видеозапись появилась на одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой. На кадрах, снятых на праздновании дня рождения Гриши Галкина – племянника шоумена – Гарри и Лиза бегают с другими детьми, паля друг в друга из игрушечных автоматов и пистолетов.
Алла Пугачева с улыбкой наблюдает за играми. Но сама Примадонна съемкой не занималась – за всем происходящим внимательно следил оператор.
Сама Алла Пугачева тоже время от времени радует поклонников видео своих детей. Недавно она опубликовала ролик, снятый во время водной прогулки на резиновых лодках. Гарри прихватил с собой удочку и успел поймать пару рыбок.
Несколько дней назад журнал Андрея Малахова сообщил, что Максим Галкин и Алла Пугачева строят на Кипре трехэтажный особняк. Галкина возмутила эта публикация. Муж Примадонны назвал телеведущего главным телесплетником.
Недавно сообщалось, что Алла Пугачева может стать полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Вопрос рассматривает Министерство культуры. Если решат положительно, награждение состоится в День России – 12 июня.
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