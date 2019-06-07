Кожевникову затравили за наглую рекламу
Мария Кожевникова сопроводила фотографию, подтверждающую избавление от пяти килограммов за две недели, инструкцией. Актриса назвала средство, которое помогло ей так быстро прийти в форму.
"Без диет и строгих ограничений. В первую очередь хотела очистить организм от шлаков и токсинов, но как-то незаметно для самой себя смогла перестроиться и почувствовала энергию и желание чаще двигаться", – пишет звезда "Универа".
Мария Кожевникова призналась, что консультировалась у специалистов, которые разрешили ей детокс. Кроме того, актриса, по ее словам, прислушивается к своему организму и понимает – подходит ей программа или нет.
Подписчики, надо отметить, отреагировали по-разному. Некоторым очень не понравилось, что Мария Кожевникова рекламирует БАДы. Другие сочли, что ничего в фигуре актрисы особо не изменилось, пишет StarHit.
Мария Кожевникова воспитывает трех сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: 5-летнего Ивана, 4-летнего Максима и годовалого Василия. Не так давно актриса сама призывала подписчиков "включить голову" и перестать верить в "волшебство" в виде таблеток, чаев и химии. Мария напомнила, что дважды после родов сбрасывала по 40 килограммов веса, а в последний раз – 27 килограммов. И все только с помощью силы воли, кардионагрузок и времени – ведь резко худеть нельзя.
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