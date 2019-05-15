"Беременное" фото Кожевниковой произвело фурор
Мария Кожевникова поблагодарила в подписи к посту в Instagram сотрудников фотостудии. Именно они напомнили артистке о том, что у нее лежит непроявленная пленка. Результатом фотосессии двухгодичной давности Мария поделилась с подписчиками.
"Вот таким карапузом я была на шестом месяце, беременная Васей... Лучше проявить пленку через 2 года, чем никогда", – подписала снимок актриса.
У Марии Кожевниковой трое детей. Однако свои "беременные" фотографии актриса никогда не выставляла, публиковала их только после родов. Поклонники предполагают, что она слегка суеверна. Но кое-кто считает, что Мария не горит желанием показывать свою фигуру – как сообщалось, во время каждой беременности она набирала по 30 килограммов веса.
При этом другими подробностями личной жизни артистка охотно делится с фанатами. Со старшими сыновьями Иваном и Максимом Мария Кожевникова появляется на светских мероприятиях. В соцсетях публикуются многочисленные семейные фотографии.
А вот младшему сыну Марии Кожевниковой, Василию, скоро исполнится два года – однако актриса до сих пор не представила его общественности. На просьбы поклонников артистка сначала обещала показать мальчика после крестин, потом – после того, как ему исполнится год. До сих пор Кожевникова свое обещание не выполнила, пишет издание "7Дней".
Внезапное откровение популярной телеведущей
Шпагаты балерины назвали пошлыми
Пианистка предстала в новом амплуа
Муж-стриптизер с потрохами сдал певицу
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Вернулся спустя год
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру