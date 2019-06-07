Смотритель кладбища об ажиотаже на могиле Началовой
Якобы последнее пристанище звезды стало предметом паломничества. Говорили, что народ заряжает там воду и амулеты, а землю оттуда добавляет в чай и суп.
Сотрудники Троекуровского кладбища – именно там похоронена артистка – подтверждают, что на могилу Началовой действительно приходят поклонники, однако это происходит нечасто. В основном почитатели оставляют цветы, плюшевые игрушки и фотографии звезды.
К тому же после визуального осмотра можно прийти к выводу, что следов осквернения захоронения нет. Земля выглядит нетронутой.
"Нет никакого ажиотажа! Вы – первая сегодня за день здесь", – сказал смотритель погоста корреспонденту Teleprogramma.pro.
Сотрудник кладбища посоветовал меньше обращать внимание на то, что пишут в Сети. "А мы здесь работаем и ничего подобного не замечали", – высказался он.
К слову, если запросить в соцсети Instagram хештег "Юлия Началова", можно найти множество предложений от различных магов и ясновидящих. Колдуны предлагают снятие порчи, сглаза и венца безбрачия. Судя по всему, они хорошо зарабатывают на фейковых новостях о Юлии Началовой.
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