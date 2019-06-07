"У меня росла опухоль": звезда "Чародеев" рассказала о борьбе с раком

Актриса борется со страшной болезнью. Александра Яковлева считает, что онкологическим больным нужна психологическая поддержка.

Артистка известна работой в картинах "Чародеи", "Экипаж" и "Человек с бульвара Капуцинов". Однако мало кто знает, что Александра Яковлева оставила актерскую профессию и пересела в кресло руководителя одного из подразделений РЖД, позже она стала депутатом горсовета Калининграда.

Сейчас звезда фильма "Чародеи" переживает непростой период – у актрисы обнаружили рак. Александра Яковлева рассказала, что первым неладное, как это странно бы ни звучало, заподозрил ее кот.

"Челси подходил и лапой, огромной такой, как у собаки, постоянно давил на одно и то же место. Как потом выяснилось, именно там у меня росла опухоль. А потом он посмотрел на меня, здоровый, красивый кот, никогда не забуду этого взгляда, этих глаз... Посмотрел и умер... Оказывается, когда хозяева тяжело заболевают, животные оттягивают на себя энергию и забирают твою боль", – рассказала Александра Яковлева.

Артистка считает, что в России должны создаваться специализированные центры, где онкологические больные могли бы получать психологическую помощь. Чтобы люди, услышав страшный диагноз, могли рассказать, как им больно и страшно.

"Два года назад моей дочке позвонили и сказали: "Забирай маму из больницы, ей осталось всего три месяца". И стало так страшно! Так страшно! Ведь умирать не хочется…" – поделилась знаменитость.

После звезду фильма "Чародеи" накрыла жуткая депрессия. "И куда кидаться, с кем поговорить? С врачами лечащими? Не поговоришь, потому что они загружены этой жуткой писаниной", - цитирует Александру Яковлеву StarHit.