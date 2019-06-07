"У меня росла опухоль": звезда "Чародеев" рассказала о борьбе с раком

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Пятница 7 июня
Лента новостей
14:37
Военные США пожаловались на собственную провокацию против России
14:30
"Угроза выкидыша": Симоньян поставили страшный диагноз
14:25
Налоги в России начнут собирать по-новому
13:38
Водитель скончался на месте: в Башкирии машина влетела в дерево
13:16
В Подольске при пожаре погиб человек
11:51
Журналиста "Медузы" задержали в Москве по подозрению в сбыте наркотиков
11:46
Бывшее руководство "Тольяттиазота" обвинили в создании преступного сообщества
11:42
Жене Зеленского перемыли косточки за серьезную ошибку
11:23
Павел Дуров объявил голодовку ради Telegram
11:01
Обнародованы снимки с репетиции похорон Бари Алибасова
10:53
На юго-востоке столицы неизвестные избили и ограбили безработного
10:34
Марина Александрова рассказала о пополнении в семье
10:25
В страшной аварии под Москвой погибли три человека
10:09
Ханжи и лицемеры: Малышева в пух и прах разнесла критиков
10:05
Собчак поставила точку в затянувшейся вражде Киркорова и Пригожина
09:55
В Москве на крыше электрички обнаружили труп мужчины
09:38
Главные события Москвы
09:34
Легендарный музыкант скончался в возрасте 77 лет
09:32
"Так будет лучше!": Шейк съехала от возлюбленного
09:27
Хотел отнять ребенка: экс-возлюбленная Булдакова раскрыла подноготную артиста
09:07
"Галкин довел?": Малахову заткнули рот
09:02
Беременную Симоньян экстренно госпитализировали после скандала
08:50
Отказывавшийся от ребенка Головин из "Кадетства" получил результаты ДНК-теста
08:34
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
08:27
Навестившая Алибасова Федосеева-Шукшина внезапно слегла
08:14
"Животное": Захарова пришла в бешенство из-за зверского поступка
07:15
Никто не дает: участник шоу "Дом-2" не может сдерживаться
03:19
"Пять тысяч рублей": Лолита назвала свою цену
01:08
Певцов признался в порочной связи с собственной внучкой
00:26
"На место Трампа?": Маркл задумала сбежать от Миддлтон в Америку
23:01
"Обида и ревность": Лукашенко попался на странном поведении
21:53
Сотни человек пришли проститься с убитым в драке спецназовцем ГРУ
21:41
Инспектор ГИБДД в Башкирии пойдет под суд за попытку скрыть пьяное ДТП
21:21
Любовник подарил Кравец шикарную квартиру
20:43
Зеленский сделал заявление об отставке
20:30
Боль и страдания: Алибасову вынесли неутешительный приговор
20:28
В Дубае в страшном ДТП погибли десятки туристов
20:21
Девочка трагически утонула в Финском заливе
19:56
"Я принес ее домой, положил на кухне": Галкин ушел с головой в новый роман
19:17
"Манюня" из Молодежного театра довела до слез
19:13
"Шоу продолжается": группа "На-На" посмеялась в день рождения смертельно больного Алибасова
18:58
В Петербурге догхантера заставили проглотить отраву для собак
18:51
"Отыгранный материал": Порошенко закатил истерику после удара в спину от Зеленского
18:38
"Ему было нечего делать здесь": Певцов рассказал о смерти сына
18:04
Боярского настойчиво домогается молодая певица
17:57
Концерт группы "Калинов Мост" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
17:22
Популярный певец спас Валерию от публичного позора
16:55
"Свет в конце тоннеля": слегший Горбачев обратился к народу из больницы
16:42
Хлебнул прямо из бутылки: шокирующие подробности отравления Алибасова
16:40
"Пошел на...": Галкин рассказал о конфузе известной ведущей
16:23
Ксюша знает больше: заинтересовавшая следователей Волочкова выдала Собчак
16:17
Популярный рэпер рассказал о гомосексуальных пристрастиях Агутина
16:06
"Порванную" Собчак сняли после аварии на МКАД
15:30
"Сплошной секс!": Каменских предложили сняться в порно
15:26
5 плохих привычек, которые вредят браку
15:07
SberCloud и NVIDIA договорились о создании искусственного интеллекта
15:06
Обновленные внедорожники INFINITI: трое из ларца
14:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июня 2019 года
14:46
На Урале ребенок погиб в лагере из-за недосмотра вожатой
14:43
Алибасов после отравления выкинул неугодных из завещания
14:31
Москвичи из последних сил спасаются от 30-градусной жары
14:31
Пугачева указала Галкину на паразитов
14:25
ФАН заявил о спланированной заранее гибели российских журналистов в ЦАР
14:14
Раздалась вширь: аппетитную Чехову довели завистники
14:14
Малахова шокировали грязными признаниями
14:08
В Москве пройдет ежегодная конференция по SMM
13:52
У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов
13:42
Борисова в "сухом срыве" влезла в скандал Галкина и Малахова
13:28
Группа NCT 127 едет в Россию
13:28
В Москве пройдет премьера драматического мюзикла "Хищники"
13:25
Народ проигнорировал бегущего по Питеру Саркози (видео)
13:15
В Москве прошла необычная выставка-презентация Фонда защиты детей и мам
13:05
Разин сделал заявление о деньгах для отравленного Алибасова
12:54
Трампу поставили диагноз после возмутительной выходки
12:41
Собчак хорошенько вмазали за деление людей на "благородных" и "дворняг"
12:39
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
12:12
Кому выгодны новости о смерти Алибасова
12:09
Новый срок Путина привел в ужас американцев
11:42
"Меню всегда составляют со специалистами": как кормят московских школьников
11:30
Накачанного обезболивающими Алибасова готовят к операции
11:28
Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
11:20
"Всех обломал": наследники заговорили о завещании Бари Алибасова
11:00
Грудью на рекорды: известная спортсменка снялась в откровенной фотосессии
10:51
Брежнева набросилась на Малахова после вестей об измене Меладзе
10:46
Без сознания: в Москве экстренно госпитализировали Панкратова-Черного
10:21
Малышева отправила на свалку женщин после 50-ти
10:14
Певица Нюша впервые показала фото дочери
10:10
Поезд со 120 пассажирами сошел с рельсов
09:55
Сестра Быстрицкой уничтожила ушлую помощницу артистки
09:43
"Предательство!": Порошенко пошел в атаку на Зеленского
09:13
Оторопевший Шепелев не позволил "ломать" сына Фриске
09:03
Резко помолодевшую Повалий перестали узнавать
08:47
Представитель опроверг данные о коме Алибасова
08:16
"Было круто!": Путин с детьми сходил в зоопарк
08:09
Бросившуюся на помощь Собчак ударили в спину
06:34
Жену Трампа уличили в подражании Маркл
04:11
"Кощунственно!": Собчак разгневала богохульной выходкой
02:15
Любовь к макаронам с сосисками признали опасной
00:04
"Давно пора": очередной участник заявил о своем уходе с "Дома-2" (видео)
23:35
Роскошная Нетребко потрясла Кремль
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Солист группы "На-На" не может поверить в отравление Алибасова
"С этим бороться невозможно": Газманов откровенно о серьезной зависимости детей
Ясновидящая предупредила Борисову о смертельной опасности
"Выкручивать руки": Зеленского толкают на шантаж России
Кабаева раскрыла имя ребенка
"Свинячьи лица": взбешенная Бородина публично унизила завистниц
Шоу-бизнес

"У меня росла опухоль": звезда "Чародеев" рассказала о борьбе с раком

Александра Яковлева. Кадр из фильма "Чародеи" (1982)
Актриса борется со страшной болезнью. Александра Яковлева считает, что онкологическим больным нужна психологическая поддержка.
прочитано 860 раз

Артистка известна работой в картинах "Чародеи", "Экипаж" и "Человек с бульвара Капуцинов". Однако мало кто знает, что Александра Яковлева оставила актерскую профессию и пересела в кресло руководителя одного из подразделений РЖД, позже она стала депутатом горсовета Калининграда.

ПО ТЕМЕ

"Он на лекарствах": Корчевников сильно изменился из-за болезни

В смерти Кобзона найден мистический след

Сейчас звезда фильма "Чародеи" переживает непростой период – у актрисы обнаружили рак. Александра Яковлева рассказала, что первым неладное, как это странно бы ни звучало, заподозрил ее кот.

"Челси подходил и лапой, огромной такой, как у собаки, постоянно давил на одно и то же место. Как потом выяснилось, именно там у меня росла опухоль. А потом он посмотрел на меня, здоровый, красивый кот, никогда не забуду этого взгляда, этих глаз... Посмотрел и умер... Оказывается, когда хозяева тяжело заболевают, животные оттягивают на себя энергию и забирают твою боль", – рассказала Александра Яковлева.

Артистка считает, что в России должны создаваться специализированные центры, где онкологические больные могли бы получать психологическую помощь. Чтобы люди, услышав страшный диагноз, могли рассказать, как им больно и страшно.

"Два года назад моей дочке позвонили и сказали: "Забирай маму из больницы, ей осталось всего три месяца". И стало так страшно! Так страшно! Ведь умирать не хочется…" – поделилась знаменитость.

После звезду фильма "Чародеи" накрыла жуткая депрессия. "И куда кидаться, с кем поговорить? С врачами лечащими? Не поговоришь, потому что они загружены этой жуткой писаниной", - цитирует Александру Яковлеву StarHit.

Автор: Руслана Алексеева7 июня 2019, 14:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Признанную иконой стиля модель съел рак

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Нельзя говорить": Зеленский раскрыл интимные подробности встречи с Юнкером
Отправленного в отставку Лукашенко загнали в угол
Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II (видео)
Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы

Шоу-бизнес

"У меня росла опухоль": звезда "Чародеев" рассказала о борьбе с раком
Стало известно об ухудшении состояния Алибасова
"Хрюшка": беременная невеста Тимати поразила своими формами
"Бзик, неадекватность, шизофрения": отец рэпера Децла об исчезновении невестки и внука

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Манюня" из Молодежного театра довела до слез
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Без сознания: в Москве экстренно госпитализировали Панкратова-Черного

У актера резко упало давление
Шоу-бизнес

Обнародованы снимки с репетиции похорон Бари Алибасова

Кадрами поделился адвокат знаменитости
Шоу-бизнес

"Тюль с окон поснимала": Лорак "опустили" за новый образ

Модный эксперт высказал свое мнение
Шоу-бизнес

Отказывавшийся от ребенка Головин из "Кадетства" получил результаты ДНК-теста

Фемида поставила точку в затянувшемся споре

Гороскоп

Боль и страдания: Алибасову вынесли неутешительный приговор
У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов
Календарь красоты на июнь 2019
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни

Спорт

Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru