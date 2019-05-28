В смерти Кобзона найден мистический след
О мистическом следе в гибели знаменитого певца рассказал его близкий друг и коллега Левон Оганезов. Он был знаком с Иосифом Кобзоном почти 60 лет.
Как известно, исполнитель боролся с онкологией более 15 лет. Выяснилось, что рак ему нагадала цыганка за 50 лет до смерти. Это произошло в начале 70-х годов, когда артисты были на гастролях в Краснодаре и пошли вдвоем на рынок.
По словам Оганезова, там к ним подошла цыганка, которая обратилась именно к Иосифу. Кобзон дал ей пять рублей – по тем временам большие деньги. И тогда женщина озвучила ему страшное предсказание, которое сбылось.
"Проживешь ты 82 года. И последние десять лет будешь очень болеть. Будет у тебя двое детей, большое количество внуков, много денег, слава и почет", – цитирует Левона Оганезова Sobesednik.ru.
Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа в одной из московских клиник, где до этого проходил лечение и некоторое время находился в коме. Похоронили народного артиста 2 сентября на Востряковском кладбище столицы, рядом с матерью.
Как писали "Дни.ру", в мае текущего года в Москве состоялась церемония открытия бюста народного артиста Иосифа Кобзона. Монумент появился перед главным входом Института театрального искусства И.Д. Кобзона.
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