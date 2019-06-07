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Шоу-бизнес

Позорный финал в его биографии: Цымбалюк-Романовская вылила ушат грязи на Джигарханяна

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Экс-супруга легендарного актера Армена Джигарханяна попыталась оспорить некоторые стереотипы, которые сложились на ее счет. Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что молодые жены не обязаны терпеть старых мужей.
прочитано 1999 раз

Пианистка разозлилась, когда в очередном ток-шоу ее выставили, по ее мнению, тем, кем она не является. Цымбалюк-Романовская решила раз и навсегда расставить точки над i, развеяв все домыслы.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

По словам Виталины, молодые женщины не должны ухаживать за пожилыми мужьями, если те перестают их ценить. Позже она отметила, что называть ее провинциалкой – неправильно. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что родилась в Киеве.

Также пианистка написала, что известные и влиятельные мужчины не должны решать имущественные вопросы через органы власти и ток-шоу. И хоть Виталина Цымбалюк-Романовская имен не называла, ясно, что она имела в виду бывшего мужа, Армена Джигарханяна. Она вылила на экс-возлюбленного ушат грязи.

"Неужели, мужчины, вы так беспомощны, что не можете сами сформулировать свои претензии или пожелания? Вы сильны только "в телевизоре"? Вы сильны только тем, что ваши имена знают какие-то дяди, и на этом основании вы вместо благодарности будете самоутверждаться тем, что запугивать женщин, которых сами себе выбрали?" – написала Виталина Цымбалюк-Романовская в Facebook.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Она добавила, что поведение экс-супруга стало позорным финалом в его биографии. Пианистка отметила также, что Джигарханян пытается самоутвердиться за ее счет.

"Когда вы, дорогие наши мужчины, публичные и состоятельные, поймете, что подходит возраст, когда вам сложно оставаться одним, а вы – такие великие и драгоценные, а достойных женщин в вашем представлении рядом нет, ищите себе невест и жен в семьях академиков, профессоров и докторов наук из тех столиц, которые вам "подойдут". Не просите нас больше отдать вам лучшие годы ради последующих бесконечных судебных разбирательств и ваших "передумок" с вашими друзьями и другими мнимыми наследниками", – высказалась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Автор: Руслана Алексеева7 июня 2019, 11:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Коротко о Цымбалюк: буэээ!
Гость
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ты еще и учить нас будешь?
Гость
Ответить
КТО ТАКАЯ ЦИМБАЛЮК?? ДО ПРИЕЗДА В РОССИЮ, ОНА БЫЛА НИКТО И ЗВАТЬ ЕЕ НИКАК? ИЗМЕНИВ ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ПРИЕХАЛА С УКРАИНЫ ИСКАТЬ РАБОТУ!! РАБОТАЛА ПОЛОМОЙКОЙ, ЛИЗАЛА ОДНО МЕСТО СВОИМ РАБОТАДАТЕЛЯМ! ПОЛУЧИЛА ГРАЖДАНСТВО РОССИИ И....??! НАЧАЛА СВОЮ АФЕРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!!.. ПРИ ПОМОЩИ СВОИХ САЕНТОЛОГОВ НАШЛА А. Б. ДЖИГАРХАНЯНА И ВСЕЙ МАФИОЗНОЙ ШАЙКОЙ СТАЛА ВЫЖИМАТЬ С НЕГО ДЕНЬГИ,, НЕДВИЖИМОСТЬ, ПОЛУЧИЛА, А СКОРЕЕ ЗАСТАВИЛА ЕГО ЖЕНИТЬСЯ И ПОЛУЧИВ ДОКУМЕНТ О БРАКЕ, ПЛПНИРОВАЛА УБРАТЬ АРМЕН Б. С ЛИЦА ЗЕМЛИ!! ДРУГИМИ СЛОВАМИ УСТРАНИТЬ!! ЧТОБ БЫТЬ ВДОВОЙ!!!! ВСЕГО ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ БЫЛА С НИМ В БРАКЕ!!.... ВСЕ ЕЕ ИСТОРИИ -ОБМАН И ВРАНЬЕ!!..... ЗАНИМАЛАСЬ ПРОСТИТУЦИЕЙ, О ЧЕМ ВСЕ ЗНАЮТ!!... ЦИМБАЛЮК-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВОРОВКА, МОШЕННИЦА, АФЕРИСТКА!! И ПО НЕЙ ПЛАЧЕТ ТЮРЬМА!!. НАШИ РОС. СМИ, ТВ ПОЗОРЯТ СТРАНУ, ЧТО ПИШУТ, ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ ЦИМБАЛЮК! ПОЗОР, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!.. СЕЙЧАС ЦИМБАЛЮК ПОЛУЧИЛА СУДИМОСТЬ И ПОРА О НЕЙ ЗАБЫТЬ!!.. ЦИМБАЛЮК ШВАЛЬ ПОДЗАБОРНАЯ!! И ЕЙ НЕ МЕСТО В РОССИИ!!.. ГДЕ ЦЕНЗУРА? ЗАКРОЙТЕ ЕЙ РОТ!! ПУСТЬ ВЕРНЕТ КВАРТИРЫ И ДЕНЬГИ А. Б. ДЖИГАРХАНЯНУ И ЕДЕТ В УКРАИНУ!! ТАМ ЕЕ МЕСТО!! ЕЩЕ РАЗ ПРОСИМ, ЗАКРОЙТЕ РОТ ЦИМБАЛЮК!! И ПРЕКРАТИТЕ ЕЕ ПИАРИТЬ!! ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! А НЕ КРАСОВАТЬСЯ НА ТВ С РЫБЬИМИ ГЛАЗАМИ!! НИЗКАЯ, ГРЯЗНАЯ ДЕШЕВКА!!.. И НЕ НАДО УДАЛЯТЬ МОИ СЛОВА, ПИШУ ПРАВДУ!
Гость
Ответить
Странно, что эта хохлуха поломойка, пианистка-аферистка еще не сидит в тюряге!
1

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