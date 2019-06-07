Позорный финал в его биографии: Цымбалюк-Романовская вылила ушат грязи на Джигарханяна

Экс-супруга легендарного актера Армена Джигарханяна попыталась оспорить некоторые стереотипы, которые сложились на ее счет. Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что молодые жены не обязаны терпеть старых мужей.

Пианистка разозлилась, когда в очередном ток-шоу ее выставили, по ее мнению, тем, кем она не является. Цымбалюк-Романовская решила раз и навсегда расставить точки над i, развеяв все домыслы.

По словам Виталины, молодые женщины не должны ухаживать за пожилыми мужьями, если те перестают их ценить. Позже она отметила, что называть ее провинциалкой – неправильно. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что родилась в Киеве.

Также пианистка написала, что известные и влиятельные мужчины не должны решать имущественные вопросы через органы власти и ток-шоу. И хоть Виталина Цымбалюк-Романовская имен не называла, ясно, что она имела в виду бывшего мужа, Армена Джигарханяна. Она вылила на экс-возлюбленного ушат грязи.

"Неужели, мужчины, вы так беспомощны, что не можете сами сформулировать свои претензии или пожелания? Вы сильны только "в телевизоре"? Вы сильны только тем, что ваши имена знают какие-то дяди, и на этом основании вы вместо благодарности будете самоутверждаться тем, что запугивать женщин, которых сами себе выбрали?" – написала Виталина Цымбалюк-Романовская в Facebook.

Она добавила, что поведение экс-супруга стало позорным финалом в его биографии. Пианистка отметила также, что Джигарханян пытается самоутвердиться за ее счет.

"Когда вы, дорогие наши мужчины, публичные и состоятельные, поймете, что подходит возраст, когда вам сложно оставаться одним, а вы – такие великие и драгоценные, а достойных женщин в вашем представлении рядом нет, ищите себе невест и жен в семьях академиков, профессоров и докторов наук из тех столиц, которые вам "подойдут". Не просите нас больше отдать вам лучшие годы ради последующих бесконечных судебных разбирательств и ваших "передумок" с вашими друзьями и другими мнимыми наследниками", – высказалась Виталина Цымбалюк-Романовская.