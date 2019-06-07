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"Галкин довел?": Малахову заткнули рот

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Андрей Малахов выложил в Instagram новое фото. Поклонники не упустили возможности напомнить ведущему про недавний конфликт.
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На снимке звезда лежит в стоматологическом кресле. Над ним с улыбкой возвышается зубной врач. У нее на голове – небольшая диадема по случаю визита знаменитого пациента. "Перед своим летним отпуском зубная фея Альбина заставила меня замолчать на десять минут!" – подписал кадр Малахов.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Комментаторы мгновенно атаковали Андрея, передает Teleprogramma.pro. Каждый второй так и норовил побольнее "укусить" его: "Молчащий Малахов – это нонсенс", "А что, для Вас неприемлемо ходить к стоматологу без короны на голове?", "Слава Богу, замолчал. Надоело слушать, уже тошнит!"

"Галкин довел?" – иронично спросил активный пользователь Сети, вспомнив недавний конфликт знаменитостей. 

Нашлись и более доброжелательные поклонники. "Мне кажется, этот человек не тщеславен. У него хватает разума не быть потребителем! За это мы его любим!" – заявила поклонница.

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Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007)

Ранее журнал Андрея Малахова сообщил, что Максим Галкин и Алла Пугачева строят на Кипре трехэтажный особняк. Пародиста возмутила публикация. Как писали "Дни.ру", муж Примадонны назвал телеведущего главным телесплетником.

Автор: Екатерина Плискина7 июня 2019, 09:07
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