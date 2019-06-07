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Навестившая Алибасова Федосеева-Шукшина внезапно слегла

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: www.globallookpress.com
Артистке потребовалась помощь медиков. Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала недомогание.
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Диетолог Марият Мухина сообщила журналистам, что у 80-летней знаменитости обострилась болезнь сердца. Лидия Федосеева-Шукшина переволновалась, когда ее муж, музыкальный продюсер Бали Алибасов, попал в больницу.

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Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Артистка навестила благоверного в медицинском учреждении, а после, приехав домой, слегла сама. Помогает ли кто-то звезде – неизвестно.

"У Лидии Николаевны обострилась мерцательная аритмия. Ей самой понадобилась помощь. С Бари сын, по нашим данным, но телефоны не берут пока", – цитирует диетолога и подругу знаменитостей Марият Мухину телеканал "360".

Отметим, что Федосеева-Шукшина часто жалуется на здоровье. Звезда рассказывала, что мучается от приступов гипертонии и проблем с ногами. Развитие сердечных недугов спровоцировали скандалы с внучкой Анной Трегубенко и затянувшийся конфликт с младшей дочерью Ольгой.

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Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)

Как писали "Дни.ру", в ночь на 5 июня Бари Алибасов был госпитализирован. Продюсер случайно выпил средство для промывки труб. Близкие супруга Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщали, что он случайно хлебнул прямо из бутыли и отравился. Состояние знаменитости оценивается как тяжелое.

Автор: Руслана Алексеева7 июня 2019, 08:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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ужас! Нет ни одного нормального человека на фото! Одни выжившие из ума фрики
Хорошо хоть вы зашли!
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ужас! Нет ни одного нормального человека на фото! Одни выжившие из ума фрики
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