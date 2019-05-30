Федосеевой-Шукшиной сделали предложение прямо при ее муже Алибасове
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов расписались осенью прошлого года в Кутузовском ЗАГСе столицы. Для актрисы эта церемония стала неожиданной – она полагала, что пришла на свадьбу к друзьям. Так оно и было, однако продюсер на месте взял ее в оборот, и в итоге получились две пары молодоженов.
Отношения у супругов нестандартные. В интервью Алибасов признался, что они с женой не все время вместе. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – уточнил он и призвал фанатов не переживать по этому поводу.
Однако идиллии настал конец. Об этом свидетельствует фотография, которую опубликовал
в Instagram музыкальный продюсер. На снимке Бари Алибасов растерянно смотрит на сидящую неподалеку Лидию Федосееву-Шукшину, которой положил руки на плечи известный сатирик Аркадий Инин.
"Не ожидал, что писатель Аркадий Инин будет флиртовать с моей женой и беззастенчиво предлагать ей более перспективное будущее в моем присутствии", – отметил Алибасов. Теперь подписчики теряются в догадках, пошутил он или нет.
Комментаторы-юмористы предложили Алибасову вызвать соперника на дуэль. Серьезно настроенные попросили не волноваться и не ревновать: дескать, он более выгодная партия для Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Люди молятся и называют увиденное чудом
Камнем преткновения является его внешность
Продюсер признался, что не ожидал такого
Балерина получила по заслугам
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Однополые браки.
кто скучает по ссср?
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Ещё немного о сексе?
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Стыдно ли быть содержанкой?
Подарил ужасную машину
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Если он резко перестал писать
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
девочку оставила мать в поликлинике.
Почему девушки не делают первый шаг?
Переезд на юг
Секс по дружбе
Не можем иметь совместных детей
Подскажите бизнес на 100т.р
Как избавиться от черных точек?
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Как похудеть без диеты
Не носит обручальное кольцо
Много сексуальных партнеров
Тимати посвятил Децлу песню
Заголовки
На первом свидании говорил о бывшей