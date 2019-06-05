Бари Алибасову грозят проблемы с почками
Сейчас Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Специалист утверждает, что, скорее всего, на пищеводе образуется рубец. В связи с этим он может сузиться.
Если он будет очень узким, его придется либо хирургически расширять, либо каким-то другим способом, там есть методики", – рассказал доктор Шилов.
Это необходимо для того, чтобы Алибасов смог самостоятельно питаться. Сейчас его кормят через трубки.
На этом возможные проблемы не заканчиваются. Врач оповестил о вероятности заболевания почек.
"Если там кислота была, то она могла попасть в кровь и могут быть осложнения со стороны почек", – утверждает Виутор Васильевич.
На данный момент о таком недуге не сообщалось. Есть шанс, что проблемы в нефрологии не коснутся продюсера.
Отметим, врачи диагностировали у него четвертую степень ожога желудка. При этом Бари остается в сознании, дышит самостоятельно, но не разговаривает.
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