Бари Алибасов в шоке от неожиданной гибели близкого человека
Накануне вечером скропостижно скончалась пресс-аташе легендарной группы Людмила Николаева. Женщина сотрудничала с коллективом почти с самого начала его основания – около 30 лет.
Неделю назад она уехала в Ялту. Уезжала в чудесном расположении духа, была бодра и весела. А вчера вечером неожиданно скончалась.
Поклонники Бари тут же стали оставлять комментарии с соболезнованиями родным и близким женщины. Некоторых это происшествие поразило слишком глубоко. Господи, ну не уходите! Ощущение, что мы следующие. Жизнь только миг", – отчаянно написала одна из подписчиц.
И сам Алибасов, и весь его коллектив просто вне себя от случившегося. Никто не ожидал такого поворота судьбы.
"Я и вся группа НаНа приносим соболезнования родным. Мы в шоке", – с грустью поделился продюссер.
Напомним, Бари Алибасов основал музыкальный коллектив "На-На" в 1989 году. Расцвет группы случился в лихие девяностые после выхода в свет песни "Фаина". Коллектив неоднократно получал премию "Овация".
Отметим, что в 2017 у группы снова состоялся дебют после долгого перевы. Они появились во всех телеэфирах и на радиоволнах с новой песней "Зинаида".
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