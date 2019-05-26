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Шоу-бизнес

Сексапильная Джанабаева потрясла грудью в Каннах

Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "ВИА Гра" вышла на красную ковровую дорожку Каннского фестиваля в платье с экстремальным декольте. Альбина Джанабаева выложила снимки на своей странице в Instagram.

Продолжение: "Грань анорексии": народ заклевал исхудавшую Рудковскую
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Супруга продюсера Валерия Меладзе выбрала роскошное платье алого цвета, выгодно подчеркнувшее все достоинства ее фигуры, особенно – грудь. Наряд привлек всеобщее внимание.

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Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

"В дни Каннского фестиваля, каждый гость, вышедший на дорожку, чувствует себя звездой… Красивый праздник, красивые люди, искусство, кино...", – написала 40-летняя Альбина Джанабаева. Пользователи соцсети восхитились отменному вкусу певицы.

"Это платье прекрасно на вас смотрится, как всегда замечательно выглядите!!!", "Великолепна, как всегда!", "Шикарная", "Великолепная, яркая, сексуальная, очень красивая!", – прокомментировали фото артистки поклонники. Однако нашлись и хейтеры, которые посчитали, что наряд слишком откровенен. "Мать, выкормившая двоих детей, уже имеет право не оголять свою обвисшую грудь! Не позорьтесь", – оставил резкий отзыв один из фолловеров.

Ранее Альбина Джанабаева рассказала в своем микроблоге, что ее поездка чуть не сорвалась по вине безответственного стилиста. "Пригласили поработать (не бесплатно) — собрать на дорожку! Но молчать не стану! Кому интересна личность – напишу в директ вам!", – поделилась звезда.

Также Альбина Джанабаева отметила, что в итоге собралась на фестиваль сама, без помощи профессионала. "Сейчас все устремились к сотрудничеству с раскрученными блоггерами, в погоне за цифрами, а репутация, а деловое отношение, а честь и совесть,– неужели эти ценности перестали существовать?! Я хочу призвать всех к порядочному отношению!.. Собралась сама! И все будет прекрасно!", – заявила певица.

Автор: Валерия Нарская26 мая 2019, 14:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне сайт HTTP://︁ONTWIGGSY︁.︁COM/ZVUEQA Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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