Сексапильная Джанабаева потрясла грудью в Каннах
Супруга продюсера Валерия Меладзе выбрала роскошное платье алого цвета, выгодно подчеркнувшее все достоинства ее фигуры, особенно – грудь. Наряд привлек всеобщее внимание.
"В дни Каннского фестиваля, каждый гость, вышедший на дорожку, чувствует себя звездой… Красивый праздник, красивые люди, искусство, кино...", – написала 40-летняя Альбина Джанабаева. Пользователи соцсети восхитились отменному вкусу певицы.
"Это платье прекрасно на вас смотрится, как всегда замечательно выглядите!!!", "Великолепна, как всегда!", "Шикарная", "Великолепная, яркая, сексуальная, очень красивая!", – прокомментировали фото артистки поклонники. Однако нашлись и хейтеры, которые посчитали, что наряд слишком откровенен. "Мать, выкормившая двоих детей, уже имеет право не оголять свою обвисшую грудь! Не позорьтесь", – оставил резкий отзыв один из фолловеров.
Ранее Альбина Джанабаева рассказала в своем микроблоге, что ее поездка чуть не сорвалась по вине безответственного стилиста. "Пригласили поработать (не бесплатно) — собрать на дорожку! Но молчать не стану! Кому интересна личность – напишу в директ вам!", – поделилась звезда.
Также Альбина Джанабаева отметила, что в итоге собралась на фестиваль сама, без помощи профессионала. "Сейчас все устремились к сотрудничеству с раскрученными блоггерами, в погоне за цифрами, а репутация, а деловое отношение, а честь и совесть,– неужели эти ценности перестали существовать?! Я хочу призвать всех к порядочному отношению!.. Собралась сама! И все будет прекрасно!", – заявила певица.
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