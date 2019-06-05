Как Цой и Тальков: почему россияне создали культ вокруг Началовой

С момента смерти Юлии Началовой прошло два с лишним месяца. Но ее имя каждый день появляется в заголовках новостей. Выходят посвященные ей ток-шоу, журнальные статьи. Кажется, за всю жизнь о певице было снято, сказано и написано меньше, чем после смерти. И это главный парадокс.

У нас принято гнобить людей при жизни и обожать после смерти. Стоит умереть мало-мальски известному артисту, как тут же поднимается вой кликуш. Мол, "ушла эпоха", "гениальный", "великий", "легендарный".

В случае с Юлией Началовой дело вообще дошло до маразма – люди принимают за мироточение проступившую на деревянном кресте от жары смолу, считают, что покойная певица способна творить чудеса, поэтому устраивают паломничество на ее могилу на Троекуровском кладбище аки к Матроне Московской.

Последнее, конечно, кажется, совершенной глупостью и даже кощунством. Ведь праведным образом жизни артистка при жизни не отличалась – несколько мужей и любовников, пластические операции, проблемы с алкоголем. Какая уж тут святость!..

Да, у нее было несколько хитов, самые известные из которых – "Учитель" и "Герой не моего романа". Да, умерла в 38 лет, в самом начале жизни, считай. Да, родители похоронили единственного ребенка – не пожелаешь и врагу. Да, осталась дочь, которая сейчас находится в том возрасте, когда мать рядом очень важна. Но все это вряд ли дает основание обожествлять Юлию Началову, считать ее столь же значимой для российской музыкальной культуры, как, скажем, Виктор Цой и Игорь Тальков, которых после смерти тоже возвели в культ и превратили в бронзовые памятники. Однако никто не предлагал создавать храмы в их честь, переименовывать улицы, открывать мемориальные музеи...

Возможно, в истерии вокруг Началовой виноваты журналисты, которые каждый день пичкают публику новостями о покойнице. Публику уже тошнит, она отворачивается, зажимает нос и просит остановиться, а ее все равно пичкают историями про мужей и любовников, болезни, судьбу дочери и пресс-секретаря. "Что сказала Началова перед смертью?", "Что рыдающая мать положила в гроб к Началовой", "Тайна кольца Началовой", "Как поживает кума после смерти Началовой" – сенсациям несть числа.

Примечательно, что все это длится столько времени! Когда не стало Хворостовского, Кобзона, Табакова, все поскорбили несколько дней и успокоились – жизнь, мол, продолжается. Про Началову же пишут и пишут, пишут и пишут, пишут и пишут...

Сама Юля, конечно, улыбнулась бы, узнав про это. Она никогда не обижалась на журналистов, всегда была приветлива, не отказывала в интервью, комментариях, радовалась, когда к ней подходили. Была очень скромной – никому не переходила дорогу, не шла по головам, не состояла в музыкальных кланах.

Было правильно перестать трепать ее имя и сегодня – скандалы и шумихи, на которых зиждется весь шоу-бизнес, певице уже ни к чему. Они лишь ранят ее близких – мать, отца, дочь. А им и без этого тяжело.

Зато искренняя молитва, соборные церковные прошения, свечка за упокой души рабы божией уместны – она умерла скоропостижно, без должной подготовки, не успев перед смертью обратиться к Господу. Поэтому в наших силах облегчить страдания ее души. Хотя бы тем, что оставить в покое Юлю.