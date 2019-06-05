"С этим бороться невозможно": Газманов откровенно о серьезной зависимости детей
"Мы все стали серьезно зависимы от гаджетов, Интернета, социальных сетей, – вздыхает артист. – Особенно это касается детей, которые живут в телефонах и планшетах. Но я понял, что с этим бороться невозможно и надо просто отпустить ситуацию".
Согласно статистке, большинство пользователей (54%) тратят на мессенджеры и соцсети до одного часа в день. Четверть (26%) – от одного до четырех часов, 3% – от четырех до восьми часов и ещё 3% "зависают" постоянно.
"Я уже думаю о том, чтобы через экран воспитывать детей, – продолжает в этой связи Газманов. – Просто так они меня могут не слушать. А если папа им скажет с экрана смартфона "Хватит дурака валять", то, может, они и прислушаются. Просто дети строят свою реальность сегодня через телефоны. И надо принять такой порядок вещей".
Меж тем, психологи думают, что зависимость от социальных сетей может стать эпидемией XXI века и считают, ведь только Facebook используют 2,27 миллиарда пользователей. Считается, что мы находимся в процессе естественного неконтролируемого эксперимента над следующим поколением детей. И все они подвержены риску серьезных нейропсихиатрических расстройств.
У самого Олега Газманова 427 тысяч подписчиков в Instagram. С апреля 2012 года он сделал 3201 публикацию, т. е. примерно по 1-2 посту в день на радость поклонникам.
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