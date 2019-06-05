"Это не про меня": Татьяна Буланова жестко разнесла сериал о себе

Артистка прокомментировала выход сериала "Никогда не говори "никогда". Татьяна Буланова сообщила, что фильм мало перекликается с ее прошлым.

Одной из самых обсуждаемых премьер ушедшей весны стала теленовелла "Никогда не говори "никогда". Еще до выхода сериала ходили слухи, что он снимается по мотивам биографии певицы Татьяны Булановой.

По сюжету девушка Татьяна Булатова мечтает стать певицей. Пройдя через ряд испытаний, она воплощает свое желание в жизнь.

Однако Татьяна Буланова не считает, что "Никогда не говори "никогда" рассказывает ее историю. Артистка отметила, что несколько лет ждала выхода многосерийного фильма, а в результате увидела совсем не то, что хотелось бы.

"Смотреть первые три серии было непросто, пыталась абстрагироваться: это не я, это не про меня. В сериале много реального и вымышленного, все сложно переплетено. Подчас даже не понять, где придумка, а где реальные факты", – разнесла Татьяна Буланова сериал о себе.

По словам знаменитости, она не принимала участие в написании сценария и съемках. По просьбе создателей картины вокалистка лишь перезаписала десять собственных композиций. Она считает, что сериал снят по мотивам ее песен, которые, естественно, перекликаются с личной жизнью.

Татьяна Буланова отметила, что в теленовелле много художественного вымысла. Сценаристы придумали ситуации, которых в реальности не было. Артистка призналась: если бы картину снимали по настоящим фактам биографии, она с удовольствием поработала в качестве консультанта, сообщает StarHit.