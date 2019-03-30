Буланова оправдалась после большой подлости
Артистка заявила, что эту историю придумал какой-то подлый журналист, чтобы "попиариться". Все обвинения она отрицает. Татьяна Буланова призналась, что ей уже надоели подобные разговоры.
"Не вспоминайте об этом, я уже привыкла, что какие-то слухи о моей жизни периодически появляются, но это просто глупость какая-то, у нас все нормально", – цитирует исполнительницу Starhit.ru. Татьяна Буланова также отметила, что довольна тем, что слухи о ее жизни никак не отражаются на семье. С детьми знаменитость откровенна. Певица рассказывает им все первым.
Отметим, что сам экс-супруг Татьяны Булановой, когда узнал информацию об их скандале, был немало удивлен. Он, как и певица, опроверг все домыслы.
Напомним, 6 марта Татьяна Буланова отметила 50-летие. Артистка получила известность благодаря грустным песням о нелегкой женской доле. Во время исполнения певица частенько плакала, пытаясь совладать с эмоциями.
Замужем Татьяна Буланова была дважды – за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым. Каждому она подарила по сыну. Сейчас сердце певицы свободно.
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