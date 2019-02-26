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Шоу-бизнес

Сенсационный поворот в отношениях Булановой и Радимова

Татьяна Буланова и Владислав Радимов. Фото: instagram.com/radimov02
Оформив развод несколько лет назад, Татьяна Буланова и Владислав Радимов остались в хороших отношениях – настолько, что якобы даже продолжали жить вместе. Однако сейчас все изменилось.
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В браке с футболистом Владиславом Радимовым Татьяна Буланова родила сына Никиту. Сейчас мальчику 11 лет. Интересно, что после развода певица живет с бывшим супругом под одной крышей. "Конечно, он помогает – у нас ведь общий ребенок. Как ему кажется, он пытается внести мужскую лепту в воспитание. Характер у него, может, и своеобразный, но человек он не злой. Он умеет дружить и, если что, всегда придет на помощь", – заявила Татьяна в недавнем интервью.

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 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Однако что-то изменилось в отношениях бывших супругов. Как сообщает "Фонтанка", популярная певица подала в суд на футболиста. Утверждается, что Буланова обратилась в судебный участок №11 Василеостровского района с заявлением о взыскании алиментов с Радимова. По вынесенному приказу приставы 21 февраля возбудили исполнительное производство.

Самое интересное, что недавно певица высказала сенсационную мысль о том, чтобы заново выйти замуж за Радимова. "Я, может быть, третий раз выйду замуж – за Влада. Вдруг он сделает мне красивое предложение – на коленях, с кольцом", – заявила Татьяна Буланова в беседе с Борисом Корчевниковым в его передаче "Судьба человека".

Певица призналась, что ей "снесло крышу", когда она встретила Владислава Радимова. "Никто не знает, что такое любовь. Мне просто снесло крышу, но это такое классное чувство! Никогда от этого не отказывайтесь…" – сказала Татьяна Буланова. Артистка призналась, что Радимов был для нее неотразимым, потому что давал ощущение защищенности.

А ведь тогда певица состояла в многолетнем браке со своим директором Николаем Тагриным. Только после развода Татьяна Буланова позволила себе закрутить роман с футболистом.

Автор: Наталья Аряева26 февраля 2019, 10:01

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