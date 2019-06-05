Солист группы "На-На" не может поверить в отравление Алибасова
Владимир Политов прокомментировал госпитализацию Алибасова. По словам солиста бойз-бенда, о ситуации с Бари Алибасовым он узнал после звонка корреспондента.
"Я не в Москве, журналисты позвонили, сказали, я после этого стал узнавать", – сообщил Владимир.
Политов не стал скрывать, что немного в шоке от произошедшего. Солист группы "На-На" не может понять, зачем наливать средство для прочистки труб в стакан.
"Решили трубы прочистить – перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил", – рассудил подопечный Бари Алибасова.
Владимир отметил, что продюсер никогда не держал в доме управляющего. Все хозяйственные вопросы он решал сам. По словам артиста, Бари мог сам перелить "Крот" в чашку. "Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть", – цитирует Политова сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил средство для промывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в его квартире в Мерзляковском переулке, с водой и отравился.
Бари Алибасов сам вызвал скорую. Прибывшим на место медикам пришлось откачивать звезду прямо в машине во дворе дома. Сейчас знаменитость госпитализирована. Продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое, есть риск внутреннего кровотечения.
Налоговая преследует усопшую
Мать не намерена скрывать малыша от публики
Телеведущей потребовалась помощь потусторонних сил
Артистку кое-как привели в рабочее состояние для выхода на сцену
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Родить после 30
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Как быстро набрать вес?
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
Хочу замуж
Жена зарабатывает больше меня
У подруги шизофрения
В каком возрасте мужик взрослеет?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Верите ли вы в знаки?
Хочу уехать из России.
С кем дружил Тальков
Зачем скрывать своих детей?
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Не ухаживает, когда болею
Хочет секс даже когда болею
Двойная фамилия. Да или нет?
Вещи из секондхенда