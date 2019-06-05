Солист группы "На-На" не может поверить в отравление Алибасова

Подопечный продюсера, солист группы "На-На" Владимир Политов не может поверить в произошедшее. По его мнению, с Бари Алибасовым случилось что-то странное.

Владимир Политов прокомментировал госпитализацию Алибасова. По словам солиста бойз-бенда, о ситуации с Бари Алибасовым он узнал после звонка корреспондента.

"Я не в Москве, журналисты позвонили, сказали, я после этого стал узнавать", – сообщил Владимир.

Политов не стал скрывать, что немного в шоке от произошедшего. Солист группы "На-На" не может понять, зачем наливать средство для прочистки труб в стакан.

"Решили трубы прочистить – перелили в стакан. Я бы так никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил", – рассудил подопечный Бари Алибасова.

Владимир отметил, что продюсер никогда не держал в доме управляющего. Все хозяйственные вопросы он решал сам. По словам артиста, Бари мог сам перелить "Крот" в чашку. "Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть", – цитирует Политова сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил средство для промывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в его квартире в Мерзляковском переулке, с водой и отравился.

Бари Алибасов сам вызвал скорую. Прибывшим на место медикам пришлось откачивать звезду прямо в машине во дворе дома. Сейчас знаменитость госпитализирована. Продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое, есть риск внутреннего кровотечения.