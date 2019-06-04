Фанаты устроили попойку с песнями на могиле Началовой

Имя Юлии Началовой продолжает пестреть в заголовках новостей. Все обсуждают, действительно ли ее крест мироточит, а земля с могилы обладает чудодейственными свойствами, помогая от подагры, диабета и сепсиса, или же все это – массовый психоз и выдумки журналистов.

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