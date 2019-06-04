Фанаты устроили попойку с песнями на могиле Началовой
Репортеры решили проверить, что на самом деле происходит на Троекуровском кладбище, и отправились туда. Им удалось пообщаться с женщиной, чей муж похоронен неподалеку от Началовой. Собеседница призналась, что старается приезжать на могилу к супругу, когда поклонников певицы нет поблизости. Иначе просто страшно – многие ведут себя неадекватно! Некоторые любят взбираться на могильный холм ее мужа и смотреть немигая на фотографию певицы напротив.
Оказалось, оголтелые фанаты Началовой часто собираются у ее могилы, пьют, поют ее песни, кричат... А смотритель рассказал, что как-то возле креста Юли видел странного человека, который полтора часа сидел с магнитофоном и разговаривал – то ли с умершей, то ли сам с собой – и при этом что-то сжигал. По словам смотрителя кладбища, которые приводит nation-news.ru, такие "поклонники" периодически появляются.
Ранее друг и коллега Началовой Александр Панайотов в интервью "Собеседнику" призвал молиться за упокой души своей звездной подруги и прекратить склонять ее имя. "Нужно оставить в покое человека и сделать все для того, чтобы улеглись все страсти. Юля была очень светлым человеком и она навсегда такой останется в наших сердцах", – сказал он. Певец против культа, который устраивается вокруг ее имени сегодня – звучат предложения даже о воздвижении в честь Юлии Началовой храма-памятника в центре Воронежа.
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