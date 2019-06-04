"Началова смотрит с небес и радуется": Исаева рассказала о судьбе дочери

Анна Исаева – самый известный пресс-секретарь страны. Она работала с Олегом и Родионом Газмановыми, Тамарой Гвердцители, Валерией, Борисом Моисеевым, Владимиром Пресняковым, Натальей Подольской и многими другими звездами. Но самым известным ее клиентом была, пожалуй, Юлия Началова. Певица называла Исаеву своей сестричкой.



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