48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью
Анита Цой с размахом отметила пятилетие своего официального фан-клуба "Банда_А". Отметить важную дату приехали представители фан-клубов из России, Казахстана и Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Казани, Тюмени, Уфы, Ижевска – всего более 70 самых верных поклонников.
К веселой компании присоединилась семья Аниты. Среди родственников были замечены: сын Сергей, племянница Катя Цой и даже домработница семьи Наташа, популярные блогеры: Нарыкова Анна, Трамп Катя, Екатерина Ходжаева (победительница конкурса на лучшее видео, она примет участие в съемках нового клипа певицы. – Прим. ред.) и звездные друзья. Встреча с ними превратилась в вечер откровений и сенсационных признаний.
Например, слишком свободное платье Аниты и заметно округлившиеся формы мгновенно стали предметом обсуждения. Первым "неладное" заподозрил певец Саша Попов. Своими подозрениями он сразу поделился не только с гостями вечера, но и с подписчиками в социальной сети. От внимательных поклонников не укрылся и факт очень бережного отношения к артистке со стороны сына. Сергей не отходил от мамы ни на минуту и не позволил задерживаться на вечеринке до самого конца.
Напомним, певице 48 лет – среднее физиологическое время наступление климакса у женщины. Но Анита молода душой и телом, следит за здоровьем, поэтому не исключено, что решила сделать всем сюрприз. Благо, что возможности для рождения ребенка есть и желание. Поклонники радуются и поздравляют Аниту.
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