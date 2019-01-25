Вскрылся роман Цой с президентом страны

Анита Цой всегда в тренде – умеет и удивить, и поразить, и даже шокировать. Клип на песню "Новая Я" не стал исключением. Корреспондент "Дни.ру" побывал на презентации.

Помните, как в "Служебном романе" Калугина по прозвищу "мымра" превращается в красавицу Людмилу Прокофьвену? Подобная трансформация происходит и с героиней Аниты Цой в клипе.

Певица сразу подчеркнула, что вся история – вымышленная, а все ассоциации – случайные. И правильно сделала, потому что можно бог весть что подумать, увидев артистку в роли диктатора страны, напоминающей Корею.

Серая, невразчная, строгая, застегнутая на все пуговицы госпожа президент в исполнении Аниты больше напоминает бездушного робота. Но все меняется после переговоров с президентом России. Он хотя и показан со спины, но по голосу и интонациям легко понять, о ком идет речь. Он делает главе восточной страны удивительный подарок, и та теряет голову. И даже ревнует президента России к канцлеру европейской страны... А в конце клипа преображается до неузнаваемости – в ней проснулась настоящая женщина! И на ужин с руководителем России приходит с роскошном алом шелковом платье, с длинными струящими волосами. Невозможно отвести глаз! Так начинается "новый этап отношений"...

Что было дальше? Лучше посмотреть захватывающий клип, снятый Кареном Арутюновым, знакомого зрителям по КВН и "Камеди Клаб". Вернее, это даже не клип, а полноценный короткометражный фильм с хорошими актерскими работами. Тут даже Николай Басков засветился! "Я всегда за хайп, за движуху, как говорится, надеюсь, мне удалось удивить и в этот раз!", – улыбается счастливая Анита Цой.