Анджелина Джоли находится в истощенном состоянии
Сначала легенду запечатлели во время прогулки с десятилетней дочерью Вивьен. Она была одета в сарафан на тонких лямках. Фанаты ужаснулись при виде такой худобы. Ее рука значительно тоньше, чем у девочки.
Буквально на следующий день Джоли снова попала в объективы. На этот раз она надела черное пальто, но облегающие джинсы предательски выдали истощение актрисы.
СМИ сразу вспомнили давний рассказ одной подруги Анджелины. Та рассказывала, что светская львица может не есть на протяжении двух дней, а затем насытиться пачкой орешков.
"Я еще ни разу не видела, чтобы она нормально и плотно пообедала", – говорила девушка.
Не так давно легенда побывала в психиатрической клинике, специализирующейся на лечении анорексии и булимии. По всей видимости, звезда еще не избавилась от своей болезни.
Отметим, что актриса начала приходить в себя после мучительного развода с Брэдом Питтом. Она даже стала одеваться более женственно. Теперь вместо платьев-балахонов Джоли предпочитает открытые, а подчас и соблазнительные наряды.
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