Алкоголизм: новый роман Питта добил Джоли
Журналисты заметили, что на премьере фильма "Дамбо" звезда пила большой бокал вина. "Анджелина Джоли пила красное вино и говорила с гостями, пока ее наследники ели вредную пищу. Никто не ожидал, что она будет пить алкоголь еще до показа фильма", – отметил анонимный источник.
Этот неприятный эпизод случился спустя несколько дней после того, как в СМИ распространилась новость о воссоединении Питта и Энистон. Бывших супругов заметили на студии Sony Pictures в Калвер-Сити, штат Калифорния. Они провели в компании друг друга более трех часов.
Поклонники беспокоятся, что актриса могла стать жертвой алкогольной зависимости после тяжелого разрыва с бывшим мужем. В прошлом у звезды уже были проблемы со спиртным и запрещенными веществами.
Недавно Анджелина Джоли шокировала пользователей внешним видом. Звезда фильма "Малефисента" направлялась на деловую встречу в Беверли-Хиллз, когда ее увидели папарацци. Для выхода в свет она надела черный кружевной топ, пиджак и темные легинсы. Волосы звезда решила собрать в пучок.
Фотографии скоро появились в Сети. Пользователи обратили внимание, что артистка не использовала косметику, чем подчеркнула свои недостатки – бледную кожу, синяки под глазами и мимические морщины. По их мнению, звезда выглядела крайне уставшей.
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