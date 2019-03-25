Алкоголизм: новый роман Питта добил Джоли

Голливудская актриса стала злоупотреблять спиртными напитками после того, как узнала, что ее экс-супруг Брэд Питт возобновил отношения с Дженнифер Энистон. Об этом рассказали близкие друзья Анджелины Джоли.

Журналисты заметили, что на премьере фильма "Дамбо" звезда пила большой бокал вина. "Анджелина Джоли пила красное вино и говорила с гостями, пока ее наследники ели вредную пищу. Никто не ожидал, что она будет пить алкоголь еще до показа фильма", – отметил анонимный источник.

Этот неприятный эпизод случился спустя несколько дней после того, как в СМИ распространилась новость о воссоединении Питта и Энистон. Бывших супругов заметили на студии Sony Pictures в Калвер-Сити, штат Калифорния. Они провели в компании друг друга более трех часов.

Поклонники беспокоятся, что актриса могла стать жертвой алкогольной зависимости после тяжелого разрыва с бывшим мужем. В прошлом у звезды уже были проблемы со спиртным и запрещенными веществами.

Недавно Анджелина Джоли шокировала пользователей внешним видом. Звезда фильма "Малефисента" направлялась на деловую встречу в Беверли-Хиллз, когда ее увидели папарацци. Для выхода в свет она надела черный кружевной топ, пиджак и темные легинсы. Волосы звезда решила собрать в пучок.

Фотографии скоро появились в Сети. Пользователи обратили внимание, что артистка не использовала косметику, чем подчеркнула свои недостатки – бледную кожу, синяки под глазами и мимические морщины. По их мнению, звезда выглядела крайне уставшей.