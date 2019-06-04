Любовь Успенская решилась на отчаянный шаг
По словам исполнительницы, интерьер ее особняка уже давно устарел. Она хочет обновить все на современный лад.
Успенская настроена максимально серьезно. "Тут старомодно все, а мы люди современные", – отметила легенда.
Любовь купила двухэтажный особняк шесть лет назад. Дом уже был с черновой отделкой.
К слову, результат чистовой работы Успенскую крайне разочаровал. Она была абсолютно недовольна.
"Сейчас я собираюсь опять ломать", – заявила певица.
Вспоминая неудачный опыт, на этот раз шансонетка решила тотально контролировать весь процесс. Рабочие будут слать ей фотографии ремонта даже во время ее пребывания в Испании.
Кстати, ремонт коснется не только гостиной. Балкон планируется отделать красивыми деревянными вставками. Также будут обновлены и другие помещения.
Отметим, в особняке помимо комнат есть бассейн, спа-зона, а также личная парикмахерская. Кроме основного дома на территории участка расположен и гостевой.
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