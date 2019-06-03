Анастасия Балинская из "Дома-2" впала в отчаяние
В Instagram-аккаунте "dom2_reality" появился видеоанонс завтрашнего выпуска телестройки. В кадре участница "Дома-2" Анастасия Балинская устроила очередную истерику..
По мнению участницы, все дело в ней самой. Она всегда жила для других: сначала для мамы, потом для избранников. Себя и свои интересы она постоянно ставила на последнее место.
Ведущая Ксения Бородина предполагает, что в этом и заключается предназначение Анастасии – заботиться о других. Но девушка, наоборот, считает это серьезной проблемой. Она признается, что за 27 ни разу ничего для себя не сделала.
Она утверждает, что Леша не оказался тем самым мужчиной, который бы взял все в свои руки. Кудряшов так и не сказал девушке долгожданных слов: "Малышка, ты и так слишком много в этой жизни сделала. Посиди, пожалуйста, я все решу сам". По мнению ведущей, именно это больше всего и обижает Балинскую.
Бородина считает, что причина в возрасте молодого человека. Он слишком молод, ему всего 21 год.
Подписчики в комментариях поддержали слова Ксении. Многие из них тоже желают участнице мужчину постарше.
"Настя, найди себе более достойного, хватит играть в детский сад", – заявила фанатка.
Фанаты втоптали актрису в грязь
Популярный британский дуэт выступит на обновленном стадионе "Динамо"
Оперная дива обратилась в Следственный комитет
Фанаты покойной певицы поддержали пиарщицу
Популярные темы форума
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Секс с бывшей
Ищу человека!
Зачем обижают Бузову?
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Ему 35 и он без машины
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Избил из-за денег
Хочу забрать назад подарок
Как быстро набрать вес?
Как избавиться от похмелья
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Жена зарабатывает больше меня
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
В сексе полный ноль
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Как понравиться мужу в постели?
Верите ли вы в знаки?
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею
С кем дружил Тальков
Не женат значит свободен