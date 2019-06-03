Вокруг Пугачевой и ее юной протеже назревает грязный скандал
На площадке "Артек-Арена" в Крыму состоялся 12-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна – 2019". Мероприятие получилось масштабным, красочным и привлекло внимание прессы.
Меж тем присутствующие на вокальном состязании журналисты обратили внимание на девятилетнюю участницу из России Алису Голодомысову. Точнее в глаза бросался небывалый ажиотаж, который наблюдался вокруг конкурсантки.
Как сообщает издание Super.ru, Алису постоянно окружала толпа телевизионщиков, а в кулуарах поговаривали, что она дочь "важных людей". Более того, репортеры издания выяснили, что девочка является протеже и любимицей Аллы Пугачевой.
Якобы Голодомысова училась в школе вокала Примадонны и с ее подачи мелькала в новогодних огоньках на федеральных каналах. После Алиса участвовала в детском "Голосе", где с наставником Димой Биланом дошла до финала.
Как сообщает издание, папа Алисы – Александр Голомысов – работает в департаменте образования Москвы по Восточному округу. Его зарплата как госслужащего составляет не более 65 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что примерная стоимость обучения в школе Аллы Борисовны обходилась чиновнику примерно в такую же сумму. Меж тем у родителя маленькой артистки есть совместные проекты с лидером "Фонограф джаз-бэнд" – Сергеем Жилиным, оркестр которого обслуживает шоу "Голос" и выходы на Аллу Пугачеву.
Алиса Голодомысова стала победительницей "Детской новой волны -2019". Ее имя объявил лично глава конкурса – Игорь Крутой. Корреспондент портала выразил мнение, что в финале юная любимица Аллы Пугачевой пела неидеально оттого значительно уступала участнику из Белорусии Ярославу Соколикову – абсолютному фавориту публики. Мальчику отдали третье место. Возможно, назревает грязный скандал.
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