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Шоу-бизнес

Вокруг Пугачевой и ее юной протеже назревает грязный скандал

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
У Примадонны появилась новая фаворитка. Победительницей  "Детской Новой волны – 2019" стала протеже Аллы Пугачевой.
прочитано 806 раз

На площадке "Артек-Арена" в Крыму состоялся 12-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна – 2019". Мероприятие получилось масштабным, красочным и привлекло внимание прессы. 

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Меж тем присутствующие на вокальном состязании журналисты обратили внимание на девятилетнюю участницу из России Алису Голодомысову. Точнее в глаза бросался небывалый ажиотаж, который наблюдался вокруг конкурсантки.

Как сообщает издание Super.ru, Алису постоянно окружала толпа телевизионщиков, а в кулуарах поговаривали, что она дочь "важных людей". Более того, репортеры издания выяснили, что девочка является протеже и любимицей Аллы Пугачевой.

Якобы Голодомысова училась в школе вокала Примадонны и с ее подачи мелькала в новогодних огоньках на федеральных каналах. После Алиса участвовала в детском "Голосе", где с наставником Димой Биланом дошла до финала.

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Публикация от Алиса Голомысова (@alisa_golomysova_one)

Как сообщает издание, папа Алисы – Александр Голомысов – работает в департаменте образования Москвы по Восточному округу. Его зарплата как госслужащего составляет не более 65 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что примерная стоимость обучения в школе Аллы Борисовны обходилась чиновнику примерно в такую же сумму. Меж тем у родителя маленькой артистки есть совместные проекты с лидером "Фонограф джаз-бэнд" – Сергеем Жилиным, оркестр которого обслуживает шоу "Голос" и выходы на Аллу Пугачеву.

Алиса Голодомысова стала победительницей "Детской новой волны -2019". Ее имя объявил лично глава конкурса – Игорь Крутой. Корреспондент портала выразил мнение, что в финале юная любимица Аллы Пугачевой пела неидеально оттого значительно уступала участнику из Белорусии Ярославу Соколикову – абсолютному фавориту публики. Мальчику отдали третье место. Возможно, назревает грязный скандал.

Автор: Руслана Алексеева3 июня 2019, 18:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Из текста
Ответить
Как может дочь Голомысова быть Голодомысовой? Ау, редакторы?
Гость
Ответить
Моя благодарность тому, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/ZJQIM8 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
1

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