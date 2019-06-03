Колдун Бесов взвыл после безобразной вакханалии на могиле Началовой
Известный московский колдун Артем Бесов в шоке от того, что происходит на могиле скончавшейся весной певицы Юлии Началовой. Об этом он рассказал "Дни.ру" в ответ на просьбу прокомментировать попытки некоторых граждан брать землю с могилы певицы и даже заряжать здесь воду и кремы. Якобы все это имеет некую чудодейственную силу.
На самом деле люди себе этим только вредят, портят карму. Ведь кладбище – мир мертвых, а у них брать ничего нельзя – плохая примета.
"Честно говоря, я читаю этот бред и нахожусь в полнейшем шоке", – взвыл Бесов. Он напомнил, что живому человеку вообще нельзя ничего забирать с кладбища – мол, все, что лежит на погостах, пропитано очень сильной некротической энергией, способной нанести серьезный вред.
"Даже бутылочка воды, с которой вы пришли на кладбище, должна остаться на кладбище, выносить ее за ворота нежелательно",
– продолжил колдун. Экстрасенс допускает: если человек очень сильно во что-то верит, это обязательно получится. Но в случае с кладбищами все же призывает учитывать фактор некротической энергии. "Горсть земли с могилы, какие-то другие вещи могут навредить очень сильно, их нужно оставлять там, где им и место – на погосте. Нести домой это все – просто безумие", – утверждает Бесов.
Он говорит, что душе безвременно скончавшейся певицы неспокойно от всей этой суеты, от того, что ей нет покоя, от того, что на могиле творятся бесчинства. Поэтому просит почитателей так рано ушедшей артистки прийти в себя и одуматься. И уже тем более не класть в чай и суп землю с ее могильного холма, как это многие стали делать по незнанию.
Скандал только разгорается
Продюсер сделал откровенное заявление
Мужчина пытался отстреливаться от нападавших
Фанаты втоптали актрису в грязь
Популярные темы форума
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Секс с бывшей
Ищу человека!
Зачем обижают Бузову?
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Ему 35 и он без машины
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Избил из-за денег
Хочу забрать назад подарок
Как быстро набрать вес?
Как избавиться от похмелья
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Жена зарабатывает больше меня
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
В сексе полный ноль
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Как понравиться мужу в постели?
Верите ли вы в знаки?
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею
С кем дружил Тальков
Не женат значит свободен