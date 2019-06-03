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Вслед за Биланом и Лазаревым: Савичевой предложили снова штурмовать "Евровидение"

Юлия Савичева. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
В Международном детском центре "Артек" завершился популярный конкурс "Детская Новая волна". С самым красивым членом авторитетного жюри – певицей Юлией Савичевой – в Крыму встретился корреспондент "Дни.ру".
прочитано 667 раз

В 2004 году Юлия Савичева с песней Believe Me представляла нашу страну на 49-м конкурсе песни "Евровидение" в Стамбуле. Правда, из-за малого опыта в выступлениях и волнения ее голос сильно дрожал. В итоге 17-летняя артистка получила высшие 12 баллов только от братской Белоруссии, заработала 64 очка в финале и оказалась на 11-м месте. Это один из самых слабых результатов, которые показывала на "Евросонге" наша страна.

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Сюжеты Эксклюзив

Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

"Попробуйте одержать реванш и снова отправиться на главный музыкальный смотр Старого Света!" – предложил певице корреспондент "Дни.ру". "Я восхищаюсь Димой Биланом и Сергеем Лазаревым – теми, кто был на "Евровидении" два раза, – ответила Юлия. – Это невероятный стресс, огромная ответственность. Тут главное – побороть себя, справиться с собственными тараканами в голове".

"Я не знаю, поехала ли бы туда снова, – продолжает Савичева. – Тут ведь многое зависит от песни, от номера. Поэтому миллион бы раз подумала, прежде чем снова отправляться на штурм музыкального евроолимпа снова. И дело не в пиаре и гонорарах, которые после "Евровидения" получают артисты". Просто хочется, чтобы это было что-то новое, интересное, удивительное". 

Напомним, в 2006 году Дима Билан занял 2-е место на "Евровидении", а в 2008-м стал победителем. Сергей Лазарев в 2016 и 2018 годах был третьим. Но не исключил, что будет снова пытаться выступить. Представителя России на конкурсе в 2020 году, который состоится в Нидерландах в мае будущего года, назовут позже. 

Автор: Феликс Грозданов3 июня 2019, 13:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Алсу встретили овациями и криком

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
<цензура>
Гость
Ответить
Джигурду а Волочкову на подтанцовку и победа обеспечена.
Гость
Ответить
Спасибо тому, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/M8MZW4 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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