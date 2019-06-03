Вслед за Биланом и Лазаревым: Савичевой предложили снова штурмовать "Евровидение"
В 2004 году Юлия Савичева с песней Believe Me представляла нашу страну на 49-м конкурсе песни "Евровидение" в Стамбуле. Правда, из-за малого опыта в выступлениях и волнения ее голос сильно дрожал. В итоге 17-летняя артистка получила высшие 12 баллов только от братской Белоруссии, заработала 64 очка в финале и оказалась на 11-м месте. Это один из самых слабых результатов, которые показывала на "Евросонге" наша страна.
"Попробуйте одержать реванш и снова отправиться на главный музыкальный смотр Старого Света!" – предложил певице корреспондент "Дни.ру". "Я восхищаюсь Димой Биланом и Сергеем Лазаревым – теми, кто был на "Евровидении" два раза, – ответила Юлия. – Это невероятный стресс, огромная ответственность. Тут главное – побороть себя, справиться с собственными тараканами в голове".
"Я не знаю, поехала ли бы туда снова, – продолжает Савичева. – Тут ведь многое зависит от песни, от номера. Поэтому миллион бы раз подумала, прежде чем снова отправляться на штурм музыкального евроолимпа снова. И дело не в пиаре и гонорарах, которые после "Евровидения" получают артисты". Просто хочется, чтобы это было что-то новое, интересное, удивительное".
Напомним, в 2006 году Дима Билан занял 2-е место на "Евровидении", а в 2008-м стал победителем. Сергей Лазарев в 2016 и 2018 годах был третьим. Но не исключил, что будет снова пытаться выступить. Представителя России на конкурсе в 2020 году, который состоится в Нидерландах в мае будущего года, назовут позже.
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