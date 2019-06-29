Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 июня 2019 года
Несколько лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. С тех пор певец перестал появляться на публике. Наблюдательные поклонники выяснили, что недавно артиста увезли на отдых в другую страну.
Борис Моисеев отправился вместе с близкими в латвийский курортный город Юрмалу. На записи, опубликованной в фанатском аккаунте артиста, можно увидеть, как он спокойно беседует со своими друзьями во время уличного пикника. В комментариях к записи пользователи пожелали артисту здоровья и приятного отдыха.
Весной этого года Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании. Однако несмотря на разрыв телеведущая и актер решили сохранить дружеские отношения. Недавно журналистка обратилась к экс-супругу с неожиданной просьбой.
В конце марта Максим Виторган представил пьесу "В городе Лжидмитрове", рассказывающую о жизни в закрытом наукограде, в котором происходят странные события. Премьеру спектакля посетила бывшая возлюбленная артиста Ксения Собчак.
Первый солист группы "На-На" Валерий Юрин сообщил, что музыкальный продюсер Бари Алибасов исключил его из своего завещания. Об отношениях с композитором он рассказал в откровенном интервью.
Исполнитель Валерий Юрин стал гостем шоу "Однажды" на НТВ. Первый солист группы "На-На" признался, что длительное время состоял в напряженных отношениях с музыкальным продюсером.
Слухи о романе продюсера Максима Фадеева и его подопечной Ольги Серябкиной ходят уже давно. Недавно экс-солистка группы Serebro подтвердила этот факт. Музыкант решил не отставать и дал свои комментарии на этот счет.
Композитор опубликовал новое видео с концерта в своем Instagram-аккаунте. Пользователи сети, пользуясь случаем, тут же завалили его вопросами об отношениях с певицей. "В связи с последними событиями, как вам Ольга Серябкина в плане секса?", – поинтересовался подписчик.
Вдова хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого редко делится фотографиями с подписчиками. Однако недавно она все же решила сделать приятное исключение.
На черно-белом снимке, опубликованном в Instagram, Юлия Толмацкая позирует полуобнаженной. В кадре женщина прижимает ноги к груди.
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