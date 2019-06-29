Вылитая Кейт Мосс: вдова Децла восхитила "полуобнаженным" фото
На черно-белом снимке, опубликованном в Instagram, Юлия Толмацкая позирует полуобнаженной. В кадре женщина прижимает ноги к груди.
В подписи к посту вдова Децла затронула тему счастья. По ее словам, каждый человек заслуживает быть счастливым. Он должен заботиться о себе, прислушиваться к своим интересам и уметь говорить "нет" в нужный момент.
"Умение ценить себя – это долг перед самим собой. В каждом из нас есть свет! Светитесь! Становитесь светом радости и счастья! Любовь живет в светлых сердцах", – обратилась к подписчикам Юлия Толмацкая.
Пользователи пришли в восхищение от откровенного снимка. "Какая вы красивая!", "Естественная красота. Без прикрас", "Красивые черты лица. Будь такой же индивидуальной. Не делай пластику, как все", "У Кирилла был хороший вкус". Один из комментаторов отметил, что вдова Децла похожа на модель Кейт Мосс.
Напомним, рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года от остановки сердца. Артист почувствовал себя плохо сразу после выступления в Ижевске. Присутствующие сразу вызвали врачей, однако медики не успели спасти музыканта. У него остались супруга Юлия и сын Антоний.
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