Разбитого инсультом Моисеева увезли за границу

Несколько лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. С тех пор певец перестал появляться на публике. Наблюдательные поклонники выяснили, что недавно артиста увезли на отдых в другую страну.

Борис Моисеев отправился вместе с близкими в латвийский курортный город Юрмалу. На записи, опубликованной в фанатском аккаунте артиста, можно увидеть, как он спокойно беседует со своими друзьями во время уличного пикника.

В комментариях к записи пользователи пожелали артисту здоровья и приятного отдыха. "Хорошего отдыха!", "Набирайтесь сил и солнца!", "Обожаем вас!", – писали очарованные поклонники. "Боречка, хорошего отдыха, привет из Салехарда, прилетай рыбку кушать", – обратилась к певцу подписчица.

Напомним, в декабре 2010 года медики поставили Борису Моисееву страшный диагноз – инсульт. У артиста была парализована левая часть. Исполнителя ввели искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

К счастью, певец смог восстановиться, и через два месяца его выписали из больницы. После перенесенного инсульта Борису Моисееву пришлось прекратить творческую деятельность и отказаться от вредных привычек. Известно, что сейчас артист проводит много времени в американском городе Майами, передает Teleprogramma.pro.