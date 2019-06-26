Россия потеряла Кожевникову после громкого скандала с Шепелевым
Фанаты Марии Кожевниковой вздохнули с облегчением. Актриса, наконец, появилась в Instagram после долгого молчания. В подписи к снимку звезда призналась, что в последнее время очень злая, поэтому не выходила в эфиры.
"Вы спрашиваете: куда пропала? Никуда, я здесь, просто настроение что-то... в общем, злая я, а с вами хочется делиться позитивом, а не брюзжать", – написала Кожевникова.
Снимок, которым Мария Кожевникова сопроводила свой пост, подписчиков удивил. Актриса сделала несвойственный ей яркий макияж, на глазах – эффектные стрелки. Комментаторы назвали ее "индийской красавицей". Другие не согласились с такой оценкой – отметив, что актрисе больше подходят мягкие песочные оттенки.
Мария Кожевникова – многодетная мать. У нее подрастают сыновья Иван, Максим и Василий. С отцом мальчиков актриса живет пять лет, однако влюбленные до сих пор не расписались.
Как-то, отвечая на вопросы поклонников, Мария Кожевникова рассказала, что ее сыновья, как и ее муж, – Васильевы. Однако по просьбе своего отца она собирается поменять фамилию старшему сыну. Сделать это Мария планирует, когда мальчику исполнится 16 лет. По словам артистки, Иван, возможно, будет носить двойную фамилию.
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