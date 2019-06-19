Хитрый Сергей Лазарев завлекает голым торсом после скандала
На фотографии артист запечатлен в очках и бейсболке с голым торсом. Его физическая форма приятно удивила фанатов. У Сергея явно наметился пресс, а также внушительный объем трицепса и бицепса. "А как вы подготовили свое тело к лету?" – поинтересовался музыкант.
"Сейчас все девчонки будут облизываться", – пошутил подписчик. И оказался прав.
Поклонницы буквально сошли с ума от восторга. "Мама дорогая, я аж ослепла!", "Умеешь ты мотивировать еще больше!", "Боже мой, как жарко!", "Я себе это фото поставлю на заставку телефона!" – пишут они.
Снимок прокомментировали и звезды. "Никак, смотрю на твое", – отметила Лолита.
"Худой, фу", – выделилась среди восторженных почитателей Екатерина Варнава.
Сам Лазарев довольно иронично отнесся к фото. Он поставил смешные хештеги, чтобы повеселить аудиторию: #мнекажетсяэтофотошоп, #этонееготело, #фучтоживотвтянул, #агдеволосынагруди, #этонеЛазарев.
Подписчики оценили чувство юмора звезды. "Хештеги просто огонь", "Боже, какие прекрасные теги", – отмечали фанаты.
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