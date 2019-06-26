"Не стало Аллы Борисовны!": Лазарев раздавлен известием о смерти

Сергей Лазарев выступил с заявлением. Популярный исполнитель буквально раздавлен печальным известием.

Накануне, 25 июня, стало известно о смерти театрального педагога Аллы Покровской, матери прославленного актера Михаила Ефремова. Соболезнования выразили многие артисты, не остался в стороне и Сергей Лазарев. В Instagram певец выложил несколько фотографий с дивой.

"Не стало Аллы Борисовны Покровской! Гениального и мудрого человека, моего любимейшего педагога и актрисы! Несколько поколений актеров благодарны Алле Борисовне за то, что они умеют в профессии! И я в том числе! Это все она – Точная, Честная, Прямая, Мудрая (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявил Лазарев.

Певец рассказал, что, когда поступал в Школу-студию МХАТ, попал на прослушивание к Алле Борисовне. И именно она отобрала его среди десятка других артистов. Покровская стала режиссером его дипломной работы – спектакля "Несколько дней из жизни Алеши Карамазова".

"Алла Борисовна! спасибо за тот шанс 20 лет назад, я очень надеюсь , что я не подвел вас!! Это Невероятная потеря !! Царствие Небесное и Светлая Память!!" – обратился к любимому педагогу популярный исполнитель.

Он буквально раздавлен горем. "Ушли из жизни все наши худруки курса.. сначала Роман Козак, затем недавно Дмитрий Брусникин, и вот теперь Алла Борисовна.... больно невыносимо..." – признался Сергей Лазарев.

Ранее Михаил Ефремов рассказал, что стало причиной смерти его 81-летней матери. "Сепсис. Переливание крови нужно было, но у нее была больная печень, поэтому делать этого нельзя. Ну это как старость – болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала", – цитирует актера "360".