Любовь Успенская похвасталась подтянутой фигурой
На фото певица повернулась вполоборота. На ней черная водолазка, светлые джинсы и сумка через плечо. Волосы уложены в локоны. "Когда я не на сцене и не на съемках, я люблю носить удобную одежду", – подписала снимок светская львица.
Кадр был сделан с целью рекламы модного бренда одежды Off-White . Успенская заявила, что это не просто удобно, это квинтэссенция комфорта, стиля и красоты. "Будьте в тренде вместе со мной", – призывает знаменитость.
Первым делом фанаты, конечно, обратили внимание на внешность и физическую форму Любови.
"Что же вы делаете с собой, люди, на кого вы стали похожи? Не остается в вас ничего естественного!", "Все сделанное и переделанное", "Как-будто голова от другого тела", – критиковали злобные пользователи сети.
"Королева фотошопа", – иронично подметила подписчица.
Некоторые встали на защиту своего кумира. "Девочки, вы что такие злые?Зависть – это плохо. А, Любонька, браво! Попробуйте сами быть такими! Шикарная женщина!, – вступилась верная поклонница.
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Когда я не на сцене и не на съемках, я люблю носить удобную одежду�� Поэтому я выбираю @off____white �� Девчонки, это не просто удобно, это квинтэссенция комфорта, стиля и красоты❤️ Будьте в тренде вместе со мной ���� @virgilabloh #offwhite #Успенская #стиль #style #топ
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