"Настя Самбурская – быдло": актрису смешали с грязью после истерики

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась в своем микроблоге в "ЖЖ" на артистку из-за ее несдержанности. Она считает, что Анастасия Самбурская ведет себя неподобающе, выставляя напоказ свои слезы и чувства.

"По-моему, ни у кого нет сомнений в том, что Настя Самбурская – быдло. Полный набор советского алкоголика: матерится, бухает, постоянно теряет работу из-за пьяных скандалов, а теперь еще и поет блатные песни", – смешала с грязью артистку блогер. По ее словам, Анастасия Самбурская ведет себя, "как и любая алкоголичка".

"Самбурская стала рыдать навзрыд – так пьянка действует на всех женщин, когда они переходят в последнюю стадию и становятся морально опущенными", – резко высказалась Миро. Она напомнила, что артистка жестко раскритиковала своего отца-алкоголика, "который не понимает, что нельзя бухать со всеми подряд и срать в доме новом, когда у него на улице вырыт новый туалет".

"Что ж, судя по описанию, это действительно биологический отец самой Насти. Очень похож", – разнесла Анастасию Самбурскую Миро. Вместе с тем, блогер отметила, что через две недели у начинающей певицы будет первый сольный концерт, а билеты не проданы.

"Надо заполнить зал хотя бы наполовину – ничего личного, только бизнес", – написала Лена Миро. Она уверена, что Анастасия Самбурская рассказала о своем отце нелицеприятные вещи, чтобы получить хайп – дабы о ней вспомнили. "Вдруг кому-то станет интересна баба-сиротка, чей отец гадит не в яму во дворе, а прямо посередине горницы?" – заключила блогер.