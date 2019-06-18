"Курящая мать!": Харламов прилюдно отчитал Асмус

Звездная пара поужинала в ресторане. Кристина Асмус поделилась видеороликом семейного вечера в Stories Instagram.

На кадрах Гарик Харламов с аппетитом ест, в то время как его снимает жена. Они переговариваются, но в какой-то момент Кристина Асмус выкидывает еще тот "номер".

Актриса демонстративно на камеру начинает курить электронную сигарету. Увидев такое поведение избранницы, Гарик Харламов прилюдно отчитал ее.

"Ну, начинается, сейчас все скажут, что ты куришь. Что ты мать, что ты курящая мать!", – высказался комик. Но Кристина Асмус на замечание лишь промолчала и улыбнулась.

Отметим, что артистка любит провоцировать публику пикантными снимками. Пользователи соцсети делятся на два лагеря: одни хвалят звезду за смелость и отсутствие комплексов, другие же, напротив, считают, что замужней женщине вести себя так непристойно.

Однако все без ханжества отмечают, что Кристина Асмус – обладательница прекрасной фигуры. Напомним, ранее в Instagram знаменитость призналась поклонникам, что вечерами чувствует сильный голод. В такие моменты ей очень сложно сдерживаться от приступов обжорства. Если утром Кристина Асмус может отказать себе во вкусностях, то вечером она не в силах справиться с желанием.