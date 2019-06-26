"Свершилось!": нашедшая новую любовь Лорак сделала официальное заявление
На днях стало известно, что у оформившей в начале года развод с турком Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак роман с молодым продюсером Black Star Егором Глебом. Интересно, что мужчина гораздо моложе популярной певицы: ему 26 лет, артистке – 40. По всей видимости, счастливая любовь положительно отразилась на творчестве певицы.
Ани Лорак объявила о релизе новой композиции. "Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню "Я в любви". Любовь – это моя религия. Любовь – это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь – это то, ради чего стоит Жить, а не Существовать (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сделала официальное заявление популярная певица.
Сообщение она сопроводила отрывком из композиции, а затем опубликовала часть клипа, снятого на эту песню. "Пишите о своих эмоциях! Мне дороги ваши ощущения. Вы – мой вдохновитель и мой путеводитель!" – призналась Ани Лорак. Реакция поклонников, судя по комментариям, оказалась неоднозначной. "Каролина, дорогая, спасибо за эксперимент, но, к сожалению, он неудачный. Вам не идет минимализм в музыке. Не запоминается. Мимо. Никак", "Песня очень классная, правда", – звучали полярные мнения.
Между тем парапсихолог Фаина Кали убеждена, что у романа Ани Лорак с Егором Глебом нет будущего. Якобы их отношения построены на физическом влечении и у обоих лишь потребительское отношение. "Безусловно, отношения с Ани ему льстят – такой молодой, а смог запудрить мозги 40-летней певице. Между ними серьезных отношений не может быть! В этой паре два потребителя! Ани Лорак, безусловно тешит самолюбие – такой молодой парень без ума от нее. Но страсть пройдет, развеется туман, и мы в который раз увидим разбитое сердце..." – заключила экстрасенс.
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