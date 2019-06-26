"Позорно и неприлично!": народная артистка возмущена враньем об отравлении Алибасова

Народная артистка России Наталья Фатеева готовится отметить 85-летие. Правда, настроение у нее неважное – после шести-то операций по замене шейке бедра! Прежде ей помогал Бари Алибасов, но теперь, кажется, все изменилось.

По радио и по телевизору, в газетах и интернете все обсуждают лишь одну тему: пил ли на самом деле продюсер группы "На-На" средство для прочистки труб или же придумал эту дурнопахнущую во всех смыслах историю ради пиара. Наталья Фатеева возмущена чушью, что слышит со всех сторон.

"Все, что сейчас происходит с Бари, – это ужас, – кричит она. – Давно пора закрыть эту тему. Это уже просто неприлично. На лживом ТВ постоянно врут на эту тему".

"Алибасов действительно отравился или это просто пиар? – задает риторический вопрос актриса. – Если правда, пусть Бари выздоравливает. Вот вчера случайно телевизор включила. Залезли к нему с камерой в больницу, безобразие".

Говоря о продюсере "На-На", Фатева в интервью "Экспресс газете" справедливо заметила, что "можно быть человеком без сплетен и вранья". Хотя врачи всю историю отравления Алибасова считают именно враньем.

Они заявили, что Бари мог выпить вовсе не "КРОТ", провести в коме не пять дней и диагноз у него совершенно не тот, что оглашался публично. Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявил журналистам: "В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют". А врач-анастезиолог Лев Николаев развенчал миф об амнезии Алибасова: "Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток. Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата, и человек выходит из сна".