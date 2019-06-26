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"Позорно и неприлично!": народная артистка возмущена враньем об отравлении Алибасова

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Народная артистка России Наталья Фатеева готовится отметить 85-летие. Правда, настроение у нее неважное – после шести-то операций по замене шейке бедра! Прежде ей помогал Бари Алибасов, но теперь, кажется, все изменилось.
прочитано 2003 раза

По радио и по телевизору, в газетах и интернете все обсуждают лишь одну тему: пил ли на самом деле продюсер группы "На-На" средство для прочистки труб или же придумал эту дурнопахнущую во всех смыслах историю ради пиара. Наталья Фатеева возмущена чушью, что слышит со всех сторон.

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Все, что сейчас происходит с Бари, – это ужас, – кричит она. – Давно пора закрыть эту тему. Это уже просто неприлично. На лживом ТВ постоянно врут на эту тему".

"Алибасов действительно отравился или это просто пиар? – задает риторический вопрос актриса. – Если правда, пусть Бари выздоравливает. Вот вчера случайно телевизор включила. Залезли к нему с камерой в больницу, безобразие".

Говоря о продюсере "На-На", Фатева в интервью "Экспресс газете" справедливо заметила, что "можно быть человеком без сплетен и вранья". Хотя врачи всю историю отравления Алибасова считают именно враньем.

Они заявили, что Бари мог выпить вовсе не "КРОТ", провести в коме не пять дней и диагноз у него совершенно не тот, что оглашался публично. Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявил журналистам: "В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют". А врач-анастезиолог Лев Николаев развенчал миф об амнезии Алибасова: "Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток. Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата, и человек выходит из сна".

Автор: Иван Губкин26 июня 2019, 13:29
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Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Моя благодарность тем, кто показал мне чудо-сайт ONTWI︂G︂G︂SY︂.︂CO︂M︂/HVNRQL8 Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
Гость
Ответить
Гость
УВ. СМИ, ТВ, МАЛАХОВ, ДРУЗЬЯ, НЕДРУГИ, ТОВАРИЩИ; СОСЕДИ И <цензура>. ГРАЖДАНЕ!! ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ БАРИ АЛИБАСОВА!! ЧЕЛОВЕК ЖИВ И СЛАВА БОГУ! ДАЙ, БОГ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ! ВАМ БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, КАК СПЛЕТНЯМИ ЗАНИМАТЬСЯ!!А, ЧТО, НАДО, ЧТОБ ОН УМЕР???
Тогда на было разводить эту бадью?
Гость
Ответить
Старый козел! Уж не знает что ему придумать, зажрался! Пусть свои унитазы отдаст в дом престарелых , им они важнее, посрать может последний раз в такой унитаз! Совсем с катушек съехал , татарская рожа!
Гость
Ответить
УВ. СМИ, ТВ, МАЛАХОВ, ДРУЗЬЯ, НЕДРУГИ, ТОВАРИЩИ; СОСЕДИ И <цензура>. ГРАЖДАНЕ!! ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ БАРИ АЛИБАСОВА!! ЧЕЛОВЕК ЖИВ И СЛАВА БОГУ! ДАЙ, БОГ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ! ВАМ БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, КАК СПЛЕТНЯМИ ЗАНИМАТЬСЯ!!А, ЧТО, НАДО, ЧТОБ ОН УМЕР???
Гость
Ответить
Придурок-гей Бари нажрался алкоголя, закусил "колесами", попал в Склифосовского. Очухавшись на следующий день придумал версию с отравлением "кротом" дабы пропиарить себя, на-на, сынка бездельника и бабку Федосееву( назвать Шукшиной не поднимается рука )ю Утка запущена, ну а далее сми и придурки типа Малахова подхватили и раздули до мыльного пузыря. Пузырь лопнул и все в <цензура>!
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