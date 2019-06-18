Языкастая Гузеева вступилась за униженную Володину
Лариса Гузеева в очередной раз удивила поклонников. Она поддержала коллегу по шоу Василису Володину, хотя еще в прошлом году пренебрежительно отзывалась об астрологе, называя ее "случайным человеком".
Ведущая опубликовала пост о том, что не понимает людей, которые обращаются к бабкам и ворожеям. "И как не боятся?" – недоумевает она. Некоторые фолловеры посоветовали звезде спросить об этом у Василисы, прозрачно намекая, что та занимается шарлатанством.
"Васелиса от науки! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – цитируют ответ Ларисы Гузеевой "7Дней". Пользователи соцсети тут же заметили ошибку в комментарии и принялись травить телеведущую. Лариса Гузеева получила несколько десятков упреков. Позже актриса удалила свой комментарий.
Напомним, некоторое время назад активной травлей телезвезды занялся шоумен и комик Гарик Харламов. Уже несколько месяцев он публикует в личном Instagram ролики, высмеивающие программу "Давай поженимся!" и ее героев.
Пользователи соцсети относятся к творениям шоумена неоднозначно. Некоторые не понимают, за что он так издевается над Ларисой Гузеевой. Есть и те, кто считает, что Гарик неравнодушен к актрисе.
Звезду поддержали коллеги
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