Голубкина о пропавшем Ливанове: "Он обретет покой"

Актриса Мария Голубкина рассказала о горьком расставании с возлюбленным Борисом Ливановым. Она все еще испытывает экс-кавалеру сильные чувства.

В откровенном интервью артистка призналась, что с мая этого года не общается с Борисом, он пропал из ее жизни. "Я влюблена в него до безумия, для меня он – древнегреческий бог, настолько красив!", – заявила звезда.

Но одно дело любоваться мужчиной, отмечает Мария, а другое жить с ним. По словам артистки их совместное существование невозможно по ряду причин: "он – интроверт, я – экстраверт. Он по ночам книги пишет, а меня тянет в шумные компании. Он любит фантастику, я – беллетристику. Он – на компьютере играть, я – слушать лекции. Я под него подстраиваться не могу, он под меня не хочет".

Голубкина теперь считает себя свободной, поэтому верность экс-возлюбленному не хранит. Она отмечает, что уже не в том возрасте чтобы ставить на личной жизни крест. "Надеюсь, и он обретет покой: я его вечно до стресса доводила", – цитирует звезду журнал "Антенна".

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 21 Июн 2018 в 10:22 PDT

Напомним, что в июле 2017 года Голубкина заявила, что выходит замуж за Бориса Ливанова, сына актера Василия Ливанова. На тот факт, что ее избранник несколько лет провел в колонии по обвинению в убийстве и страдал от наркозависимости она внимания не обратила.

Отметим, что актрисе сейчас совсем не до личной жизни. Она уже год пытается продать свой дом в Химках. Ранее она действовала с помощью риелторов, однако сейчас занялась этим вопросом самостоятельно.

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 24 Июл 2018 в 7:35 PDT

Поговаривают, что на участке Голубкиной в 26 соток имеются: основной трехэтажный дом с камином, жилище для персонала и отдельно стоящая баня. Артистка как-то сравнила стоимость своей усадьбы "со скромной двушкой на Патриарших прудах в центре Москвы".